Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - La possibilité d'une deuxième vague épidémique inquiète

(AOF) - Les indices américains sont attendus en net repli à l'ouverture ce lundi. Les craintes d'une deuxième vague épidémique reviennent sur le devant de la scène, les cas recensés ayant augmenté ces derniers jours en Californie, en Floride et en Arizona notamment suite au déconfinement. De plus, en Chine, le marché Xinfadi de Pékin semble avoir été le théâtre d'une nouvelle vague d'infection. Du côté des publications, seul l'indice manufacturier de la Fed de New York peut peut-être redonner espoir aux investisseurs. En pré-ouverture, le Dow Jones et le Nasdaq perdent respectivement 2,24% et 1,86%.

Hier à Wall Street

Au terme d'une séance volatile, les marchés actions américains ont clôturé en territoire positif vendredi. Ils ont rebondi sur fond de rachats à bon compte suite à leur fort repli de jeudi. Pour autant, les inquiétudes sur le dossier du Covid-19 aux Etats-Unis sont toujours présentes. Côté valeurs, Adobe s'est nettement distinguée grâce à ses bons résultats. Au son de la cloche, l'indice Dow Jones a gagné 1,90% à 25 605,54 points et le Nasdaq Composite a progressé de 1,01% à 9 588,81 points.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice manufacturier de la Fed de New York a progressé de 48 points à -0,2 en mai. Le consensus Reuters s'élève à -27.

Les valeurs à suivre

AMERICAN EXPRESS

American Express a annoncé que sa joint-venture en Chine continentale, Express Technology Services Company Limited, avait reçu l'approbation de la Banque populaire de Chine pour une licence d'activités de compensation. American Express devient ainsi le premier réseau de paiement étranger à obtenir une licence pour la compensation des transactions en yuans en Chine continentale. La société prévoit de commencer à traiter les transactions plus tard dans l'année.

BROADCOM

Nokia et Broadcom ont annoncé qu'ils collaboraient au développement de technologies avancées de semi-conducteurs, notamment de nouveaux processeurs pour des systèmes sur puce (SoC) personnalisés, qui seront intégrés dans le portefeuille "5G Powered by ReefShark" de Nokia. Cette collaboration élargit encore la gamme de puces ReefShark de Nokia disponibles pour les solutions 5G et améliorera à la fois les performances du système et l'empreinte énergétique des réseaux 5G.

WALMART

Le spécialiste de la grande distribution Walmart a annoncé la signature d'un partenariat avec la plate-forme de commerce électronique tout-en-un Shopify dans le but d'étendre son marché digital à un plus grand nombre de petites entreprises. Le géant américain lance cet accord alors que le commerce électronique a connu une croissance de plus de 70% aux Etats-Unis au cours du dernier trimestre, amplifié par la vague d'achats digitale suite à la pandémie de Covid-19. L'enseigne précise qu'elle prévoit d'ajouter 1 200 vendeurs Shopify en 2020.