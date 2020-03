Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - La Fed vient suppléer le gouvernement fédéral

(AOF) - Les marchés américains devraient ouvrir dans le vert ce lundi. Les futures sur le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq gagnaient entre 2% et 2,9% en pré-ouverture, après avoir été dans le rouge. Les investisseurs ont réagi favorablement à l'annonce de la Fed, avant l'ouverture, affirmant qu'elle va racheter des bons du Trésor et des titres adossés à des créances hypothécaires pour un montant potentiellement illimité. Elle vient ainsi suppléer le gouvernement fédéral, dont le plan de soutien à l'économie de 2 000 milliards de dollars n'a pas franchi le cap du Séant dimanche.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé en net repli vendredi, achevant leur pire semaine depuis octobre 2008. Wall Street a plongé dans le rouge à la suite de la décision du gouverneur de New-York, Andrew Cuomo, de fermer toutes les activités non essentielles dans son Etat, qui est particulièrement touché par le coronavirus. Jeudi, la Californie avait imposé le confinement. Les investisseurs attendent beaucoup des plans de relances gouvernementaux. Le Dow Jones a cédé 4,55% à 19 173,98 points. le Nasdaq a perdu 1,58% à 6 879,52 points. Sur la semaine, ils chutent de 17,3% et 12,64%.

Les chiffres macroéconomiques

Aucune publication macroéconomique n'est attendue aujourd'hui aux Etats-Unis.

Les valeurs à suivre

AMAZON

Amzon a annoncé, ce week-end, avoir effectué une augmentation de salaires (heures supplémentaires) à destination des employés qui travaillent dans ses entrepôts aux Etats-Unis. L'entreprise de commerce électronique a connu une augmentation sensible des commandes depuis les premières mesures de confinement.

DELTA AIR LINES

Afin de préserver sa liquidité, Delta Air Lines a annoncé vendredi la suspension de ses rachats d'actions et de ses dividendes. En parallèle, la compagnie aérienne américaine a sécurisé une nouvelle facilité de crédit de 2,6 milliards de dollars. " Le maintien de liquidités suffisantes pendant cette crise (du Covid-19, ndlr) est essentiel ", a déclaré Ed Bastian, le PDG de Delta.

ELI LILLY

Le laboratoire américain Eli Lilly a indiqué avoir suspendu la plupart de ses recrutements en cours et qu'il reporte le lancement de nouvelles études en raison de la pandémie de Covid-19.

MACY'S

Macy's a annoncé, vendredi 20 mars, avoir suspendu son dividende trimestriel. La chaîne de magasins américaine a également précisé, comme de nombreux groupes, avoir supprimé ses prévisions 2020 suite à la fermeture de ses établissements en raison de la propagation de la pandémie de Covid-19.

WALMART

Walmart a annoncé une augmentation de salaire à destination des employés qui travaillent au sein de ses entrepôts.

WALT DISNEY

Walt Disney a annoncé, ce week-end, qu'il reporte le lancement de sa plateforme de vidéos en streaming, initialement prévue demain, mardi 24 mars, au mardi 7 avril. Ce report fait suite à la demande du gouvernement français suite à son inquiétude d'un engorgement d'Internet durant la crise du Covid-19. Le géant du divertissement a également indiqué dans un communiqué qu'il avait convenu avec l'Union Européenne que la qualité de diffusion proposée à ses abonnés européens serait dans un premier temps réduite.