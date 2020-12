Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - La dégradation de l'emploi jette un froid

(AOF) - Wall Street est attendu en baisse à l'ouverture après l'annonce d'une hausse plus marquée que prévu des nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage. Cette mauvaise nouvelle rappelle l'impact de la pandémie sur la première économie du monde. De plus, la détérioration de la situation sanitaire observée ces derniers jours est de mauvais augure pour l'emploi au cours des prochaines semaines. Au chapitre des valeurs, Airbnb fait aujourd'hui ses premiers pas en Bourse. Vers 15h, les futures sur S&P500 et Nasdaq 100 cèdent 0,39% à 29 981 points et 0,68% à 12 271,50 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé dans le rouge. Lors de l'ouverture, le S&P 500 a cependant enregistré son 31ème record de l'année. Les investisseurs attendent un nouveau plan de relance de plus de 900 milliards de dollars, mais les républicains et les démocrates n'arrivent toujours pas à se mettre d'accord. Ce nouveau plan est d'autant plus urgent que la situation sanitaire continue de se dégrader, avec plus de 2 500 morts du Covid-19 mardi. Au chapitre des valeurs, DoorDash a flambé. Le Dow Jones a reculé de 0,35% à 30 068,81 points. Le Nasdaq a perdu 1,94% à 12 338,95 points.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, l'inflation "core", soit hors énergie et alimentaire, s'est établie à 0,2% en novembre. Les économistes tablaient sur +0,1% après +0,2% en octobre. Sur un an, elle s'établit à 1,6% conformément au consensus après +1,6% en octobre. L'inflation est ressortie à 0,2% contre un consensus de +0,1% après +0,2% en octobre. Sur un an, elle atteint 1,2% contre un consensus de 1,1% après 1,2% en octobre.

Aux Etats-Unis, 853 000 nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage ont été comptabilisées. Les économistes tablaient sur 725 000 après 716 000 la semaine précédente.

Les valeurs à suivre

AIRBNB

C'est le grand jour pour Airbnb. La plate-forme américaine de location de logements entre particuliers va faire son entrée à Wall Street. Cette introduction en Bourse se fera au prix de 68 dollars par action. C'est bien au-dessus de la fourchette indicative qui était comprise entre 56 et 60 dollars. Cette dernière avait d'ailleurs été relevée. Au total, Airbnb va lever environ 3,5 milliards de dollars, via l'émission de 51 millions de titres, et afficher une valorisation maximale de 47 milliards de dollars.

AMAZON

La CNIL a sanctionné la société Amazon Europe Core d'une amende de 35 millions d'euros pour avoir déposé des cookies publicitaires sur les ordinateurs d'utilisateurs à partir du site amazon.fr sans consentement préalable et sans information satisfaisante. Plusieurs contrôles, notamment en ligne concernant le site web amazon.fr, ont permis de constater que lorsqu'un utilisateur se rendait sur ce site, des cookies étaient automatiquement déposés sur son ordinateur, sans action de sa part. Plusieurs de ces cookies poursuivaient un objectif publicitaire.

AT&T

Le géant américain des télécoms et des médias AT&T a annoncé aujourd'hui la vente à Sony de 100% des parts de sa filiale Ellation Holdings, qui exploite notamment Crunchyroll, un distributeur, éditeur et plateforme de streaming spécialisée dans les mangas et les animés japonais. Le montant de la transaction est de 1,175 milliard de dollars. Crunchyroll compte plus de 90 millions d'utilisateur, dont plus de 3 millions pour son service de SVOD, dans 200 pays à travers le monde.

FACEBOOK

L'action Facebook a perdu 1,93% à 277,92 dollars hier et a poussé dans le rouge l'indice Nasdaq. Le plus important réseaux social mondial est dans le collimateur des autorités de la concurrence américaine (FTC) et de 46 Etats américains, qui l'accusent de pratiques anti-concurrentielles.

GILEAD

Gilead Sciences a signé un accord en vue d'acquérir la biotech allemande MYR pour 1,15 milliard d'euros en cash. La biotech américaine pourrait régler plus tard jusqu'à 300 millions d'euros supplémentaires en fonction de plusieurs paramètres, notamment le feu vert de la FDA à un traitement contre une forme sévère d'hépatite nommé Hepcludex. Gilead s'attend à ce que cette acquisition soit neutre sur son bénéfice par action dans les deux premières années et légèrement positive après.

GOOGLE

La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a sanctionné la société Google d'un montant total de 100 millions d'euros d'amende, notamment pour avoir déposé des cookies publicitaires sur les ordinateurs d'utilisateurs du moteur de recherche google.fr sans consentement préalable ni information satisfaisante.

PFIZER

Le calendrier s'accélère pour Pfizer et son partenaire allemand BioNTech aux Etats-Unis. Un comité d'experts indépendants se réunit aujourd'hui pour donner, à priori, un avis favorable sur le vaccin. Les documents publiés mardi soir par la FDA ont montré que le vaccin était bel et bien efficace et qu'il ne présentait pas de dangers majeurs. Dans ce cadre, la FDA devrait suivre l'avis des experts et donner son feu vert demain ou samedi. Dès lors, le gouvernement américain pourrait commencer à vacciner dans la foulée.

STARBUCKS

Starbucks a confirmé sa prévision pour 2021, tablant sur un rebond significatif de ses résultats. Lors d'une conférence virtuelle avec des investisseurs, le géant du café a dit tabler sur un BPA compris entre 2,34 et 2,54 dollars et sur un BPA ajusté compris entre 2,7 et 2,9 dollars. Les analystes tablent sur un BPA ajusté de 2,81 dollars. Pour 2022, le groupe s'attend à une croissance 'hors norme" de plus de 20% de son BPA ajusté et une croissance de 10% à 12% lors des deux exercices suivants. Il tablait auparavant sur une hausse de 10% pour 2023 et 2024.