Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - L'inflation maintient les marchés sous pression

(AOF) - Les futures sur indices indiquent une ouverture des marchés américains en baisse de 0,7% pour le S&P 500 et de 1,3% pour le Nasdaq, l'inflation restant au coeur des préoccupations des investisseurs. Le ralentissement de la hausse des prix à la production en avril est certes un signe positif, mais ils restent à un niveau élevé et pourraient rester sous pression encore un moment. Qui plus est, le marché du travail semble faible, avec une nouvelle hausse des inscription hebdomadaires au chômage. Côté valeurs, Disney sera à surveiller après ses résultats trimestriels.

Hier à Wall Street

Wall Street a finalement clôturé en net repli. Les investisseurs ont mal réagi à l’indice des prix à la consommation d’avril. A 8,3 % en rythme annuel, l’inflation a décéléré, certes, mais moins vite que prévu. Elle reste d’ailleurs proche de son niveau le plus élevé depuis 40 ans. Cela pourrait conduire la Fed à accélérer le rythme de son resserrement monétaire et contrarier une économie américaine qui montre déjà des signes de faiblesse. Le Dow Jones a cédé 1,02% à 31 834,11 points, tandis que le Nasdaq Composite a reculé de 3,18% à 11 364,24 points.

Les chiffres macroéconomiques

Les prix à la production aux États-Unis ont augmenté de 0,5 % en avril 2022, en rythme mensuel, ce qui est inférieur à la hausse de 1,6% enregistrée en mars et conforme aux attentes du marché.

Les Etats-Unis ont comptabilisé 203 000 nouveaux inscrits au chômages au cours de la semaine du 7 mai. C'est plus que les 195 000 qu'anticipaient les analystes et que les 202 000 (chiffré révisé) de la semaine précédente.

Les valeurs à suivre

Beyond Meat

Beyond Meat a dévoilé des résultats trimestriels décevants. Sur la période de trois mois close fin mars,le groupe agroalimentaire vegan a accusé une perte nette de 100,5 millions de dollars, ou 1,58 dollar par action, contre une perte de 27,3 millions, ou 43 cents par action un an plus tôt. Le chiffre d'affaires a progressé d'1% à 109,5 millions. Les analystes tablaient sur une perte de 97 cents et sur un chiffre d'affaires de 112,4 millions. Le titre devrait reculer à l'ouverture pour coter sans doute sous son prix d'introduction en Bourse, il y a trois ans, de 25 dollars.

Disney

Walt Disney a publié un bénéfice de 470 millions de dollars au second trimestre de son exercice fiscal 2022, soit 26 cents par action, en baisse de 48% sur un an. En données ajustées, le bénéfice atteint 1,08 dollar par action, en hausse de 37%, mais loin du consensus FactSet (1,19 dollar par action). Le chiffre d'affaires a lui aussi déçu les attentes, malgré une progression de 23% à 19,25 milliards de dollars, les analystes le voyant plutôt à 20,05 milliards.

Twitter

Elon Musk serait dans le viseur du gendarme boursier américain. Selon les informations rapportées par le Wall Street Journal, la SEC enquêterait sur la divulgation tardive par l’excentrique milliardaire de sa prise de participation de plus de 5% au capital de Twitter le mois dernier. Cela lui aurait permis d’acheter plus de titres par la suite sans alerter les autres actionnaires et de masquer ses intentions de racheter le réseau social de microblogging.