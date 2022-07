Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - L'inflation fait vaciller les actions et soutient les taux et le dollar

(AOF) - Wall Street est attendu en net repli après l’annonce d’une inflation au plus haut depuis 41 ans. En juin, les prix ont flambé sur un an de 9,1% après +8,6% en mai, soutenus notamment par l’envolée des cours du gaz. Il s’agit d’une très mauvaise nouvelle pour les marchés qui tablent désormais sur une hausse significative, de 75 points de base, des taux de la Fed. Signe de cette résignation, le rendement du 10 US, en baisse avant la publication, grimpe de 6,7 points de base à 3,04%. Le dollar est passé sous la parité. Vers 14h45, les futures sur S&P500 et Nasdaq 100 cèdent 1,5% et 2,5%.

Hier à Wall Street

Longtemps incertains, les marchés actions américains ont finalement clôturé dans le rouge. Les investisseurs jouent la prudence face à une conjoncture mondiale ternie par le rebond épidémique en Chine, les difficultés énergétiques sur le continent européen et le suivi des nouvelles données de l'inflation américaine, attendue demain. Sur le plan des valeurs, Pepsico, qui a relevé sa prévision de croissance pour 2022, a limité ses pertes. Le Dow Jones a cédé 0,62% à 30 981,33 points. Le Nasdaq a abandonné 0,95% à 11 264,73 points.

Les chiffres macroéconomiques

L’inflation est ressortie à 1,3% en juin aux Etats-Unis, comparé à mai. Le marché anticipait seulement 1,1% après +1% en mai. Elle a atteint 9,1% en rythme annuel, alors qu'elle était anticipée à 8,8%. Hors les éléments volatils que sont l’énergie et l’alimentation, les prix ont augmenté de 0,7% en juin alors qu’ils étaient attendus à 0,6%, comme en mai.

L'évolution des stocks de produits pétroliers aux Etats-Unis est attendue à 16h30.

Les valeurs à suivre

Alphabet

Alphabet va ralentir les embauches pour le reste de l'année, a indiqué le directeur général Sundar Pichai dans un mémo envoyé aux employés et obtenu par le Wall Street Journal. La firme Internet a embauché environ 10 000 nouveaux employés au cours du deuxième trimestre et en a engagé d'autres, qui commenceront ce trimestre, a-t-il ajouté.

Delta Airlines

Delta Airlines a publié ce jour ses résultats trimestriels. Les recettes d'exploitation s'élèvent à 12,3 milliards de dollars, soit 99% des résultats enregistrés au trimestre de juin 2019, la capacité de service de la flotte ayant été rétablie à hauteur de 82%. Le résultat d'exploitation est de 1,4 milliard de dollars pour une marge d'exploitation de 11,7 %, le premier trimestre de marge à deux chiffres depuis 2019.

Twitter

Quelques jours après la décision d'Elon Musk de renoncer à racheter Twitter, ce dernier a porté plainte contre le fondateur de Tesla auprès d'un tribunal du Delaware. Et c'est peu dire que le réseau social n'a pas mâché ses mots. " Musk refuse d'honorer ses obligations à l'égard de Twitter et de ses actionnaires parce que l'accord qu'il a signé ne sert plus ses intérêts personnels " lit-on dans le document.