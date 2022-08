Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - L'inflation et les résultats d'entreprises à la une

(AOF) - Les marchés actions américains devraient débuter la séance dans le rouge. La prudence domine à 24 heures de la publication de l’inflation de juillet. Les investisseurs espèrent un ralentissement qui permettrait à la Fed de marquer une pause dans son cycle de ressèment monétaire et d’éviter peut-être la récession. Par ailleurs, les résultats d’entreprises sont contrastés. Micron, Take Two et Novavax ont déçu. Capri, Ralph Lauren et AIG ont dépassé les attentes. Vers 15h, les futures sur S&P500 et Nasdaq 100 cèdent 0,24% à 4 132,25 points et 0,62% à 13 102,75 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé en ordre dispersé. Les investisseurs attendent mercredi la publication de l'inflation au mois de juillet. Le projet de loi de « réduction de l’inflation » de l’administration Biden, qui prévoit notamment des mesures destinées à faire baisser les prix des médicaments et des aides à l’achat de voitures électriques, a été bien accueilli. Cependant, la perspective d'un nouveau resserrement monétaire de la Fed continue de peser. Le Dow Jones a gagné 0,09% à 32 832,54 points. Le Nasdaq a reculé de 0,1% à 12 644,46 points.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, la productivité au deuxième trimestre a reculé de 4,6% contre un consensus de 4,7% après -7,4% au premier trimestre (révisé de -7,3%). Le coût unitaire du travail a grimpé de 10,8%. Les économistes tablaient sur une hausse de 9,5% après +12,7% au premier trimestre (révisé de +12,6%).

Les valeurs à suivre

American International Group

American International Group (AIG) a publié un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes du marché, la hausse des souscriptions ayant compensé la dégradation des performances de son portefeuille d'investissement. Le résultat net de la société s'élève à 3,028 milliards de dollars, soit 3,78 dollars par action, à comparer aux 91 millions de dollars, soit 0,11 dollar par action, enregistrés au deuxième trimestre de l'année dernière.

Capri Holdings

Capri Holdings, le groupe propriétaire entre autres de Michael Kors et Versace, a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Son bénéfice net ajusté s'est élevé à 215 millions de dollars, soit 1,50 dollar par action diluée, contre 221 millions de dollars, soit 1,42 dollar par action diluée, l'année précédente. Le résultat d'exploitation est ressorti à 231 millions de dollars et la marge d'exploitation à 17,0 %, contre 258 millions de dollars et 20,6 %.

Novavax

Novavax a divisé par deux sa prévision de chiffre d'affaires annuel et dévoilé des résultats trimestriels inférieurs aux attentes. La biotech américaine table désormais sur un chiffre d'affaires de 2 à 2,3 milliards de dollars pour 2022, alors qu'elle avait précédemment annoncé un objectif de 4 à 5 milliards de dollars. La FDA a autorisé le mois dernier l'utilisation du vaccin Covid-19 de Novavax, qui n'utilise pas la même technologie que les vaccins de Pfizer et Moderna. Le groupe a évoqué une demande plus faible que prévu de son vaccin.

Ralph Lauren

Ralph Lauren a dévoilé des résultats du premier trimestre meilleurs que prévu et des prévisions encourageantes. Au cours de la période de trois mois close le 2 juillet, le groupe de mode a réalisé un bénéfice net en baisse de 25,1% à 123,4 millions de dollars. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 1,88 dollar contre un consensus de 1,71%. Le chiffre d'affaires a progressé de 8,3% à 1,49 milliard. Les analystes visaient 1,4 milliard. Les ventes à nombre de boutiques comparables ont grimpé de 5% en Amérique du Nord, de 34% en Europe et de 19% en Asie.

Take Two Interactive Software

Take Two Interactive Software, éditeur américain de jeux vidéo, a révisé ses perspectives à la baisse à l'occasion de la publication de ses résultats du deuxième trimestre. Au cours de cette période, le groupe a déclaré s’attendre à une perte de 96 cents à 86 cents par action sur des revenus de 1,37 à 1,42 milliard de dollars. Les analystes avaient estimé un bénéfice de 1,50 $ par action sur un chiffre d’affaires de 1,73 milliard de dollars. Pour l’année, Take-Two a déclaré s’attendre à une perte de 2,75 à 2,50 dollars par action sur des revenus de 5,73 à 5,83 milliards de dollars.