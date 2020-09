Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - L'emploi déçoit, le Nasdaq consolide

(Crédits photo : Adobe Stock - )

(AOF) - Wall Street est attendu en baisse à l'ouverture après la publication d'un rapport sur l'emploi décevant. Les créations de postes aux Etats-Unis sont en effet ressorties inférieures aux attentes et en repli par rapport au mois de juillet. Ce chiffre, très observé par les économistes et la Fed, laisse augurer d'une reprise moins dynamique au cours des prochains mois après le boom « ex-déconfinement ». Dans ce cadre, la baisse supérieure au consensus du taux de chômage ne pèse guère. Vers 14h55, les futures sur S&P 500 et Nasdaq 100 reculent de 0,13% à 3 457 points et 1,28% à 11 649,25 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont nettement reculé jeudi. Les investisseurs ont pris leurs bénéfices au lendemain d'une clôture record du Nasdaq. Par ailleurs, les indicateurs du jour ont été contrastés. La croissance de l'activité dans les services a décéléré au mois d'août, selon l'ISM. En revanche, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressorties inférieures aux attentes. L'indice Dow Jones a cédé 2,78% à 28 292,73 points. Le Nasdaq Composite a chuté de 4,96% à 11 458,101 points.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, 1,371 million d'emplois ont été créés dans le secteur non-agricole au mois d'août, un chiffre légèrement inférieur au consensus de 1,4 million ainsi qu'au chiffre du mois de juillet (1,734 million, révisé de 1,763 million). Le taux de chômage au mois d'août est tombé à 8,4%, soit 1,8 point de moins qu'en juillet, alors que les analystes attendaient un taux de 9,8%.

Les valeurs à suivre

ABBVIE

AbbVie s'est engagé avec le laboratoire I-MAB dans le cadre d'un partenariat stratégique pour la thérapie immunologique différenciée. Le spécialiste américain de la recherche pharmaceutique et l'entreprise biopharmaceutique chinoise collaborent ainsi pour le développement et la commercialisation de l'anticorps monoclonal hautement différencié anti-CD47 d'I-Mab, l'anticancéreux lenzoparlimab.

BROADCOM

Broadcom a publié un résultat net au troisième trimestre de son exercice fiscal 2020 (clos début août) de 614 millions de dollars, ou 1,45 dollar par action, soit une diminution de 14,1% par rapport à la même période l'an passé. Ajusté des éléments exceptionnels, le bénéfice par action ressort à 5,40 dollars, contre 5,16 dollars il y a un an et un consensus FactSet à 5,24 dollars. Le chiffre d'affaires a atteint 5,82 milliards de dollars, en hausse de 6%, légèrement aux attentes du marché de 5,76 milliards. Broadcom a annoncé qu'il versera un dividende trimestriel de 3,25 dollars par action.

KIMBERLY-CLARK

Kimberly-Clark a signé un accord en vue de racheter un spécialiste indonésien des soins du corps et de l'hygiène, Softex, pour 1,2 milliard de dollars.

LULULEMON ATHLETICA

Citigroup aurait, selon une source de marché abaissé sa recommandation d'Acheter à Neutre sur Lululemon Athletica.