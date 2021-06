Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Jusqu'ici, tout va bien

(AOF) - L'embellie des marchés actions américains devrait se prolonger à l'ouverture. Les investisseurs voient la vie en rose. Certes, l'inflation a accéléré pour atteindre son plus haut niveau depuis 1992 (+3,8% hors énergie et alimentation), mais ce n'est pas grave puisque transitoire. Pour preuve, le rendement du Bon du Trésor américain à 10 ans bouge à peine (+2 points de base à 1,461 point après avoir perdu 3 points de base hier à l'annonce de la hausse des prix. La question est de savoir si les marchés et la Fed pourront continuer longtemps à ignorer cette surchauffe.

Hier à Wall Street

Wall Street a clôturé dans le vert malgré l'accélération plus marquée que prévu de l'inflation au mois de mai (+5%). Les investisseurs semblent rassurés par les principaux moteurs de cette hausse, comme les billets d'avions ou les voitures d'occasion, qui jouissent d'un net effet de base. Pour preuve, le rendement du Bon du Trésor américain n'a guère réagi. En parallèle, les inscriptions au chômage ont de nouveau diminué la semaine dernière, bien que de manière moins prononcée que prévu. Le Dow Jones a gagné 0,06% à 34 466,24 points. Le Nasdaq a progressé de 0,78% à 14 020,33 points.

Les chiffres macroéconomiques

Les investisseurs prendront connaissance à 16h de l'indice préliminaire de confiance des consommateurs américains pour le mois de juin mesuré par l'Université du Michigan.

Les valeurs à suivre

APPLE

Apple Inc. a engagé Ulrich Kranz, ancien cadre supérieur de la division des voitures électriques de BMW AG, pour l'aider à diriger ses propres efforts en matière de véhicules. Le fabricant de l'iPhone a confirmé une information de Bloomberg. Avant de co-fonder Canoo, spécialisé dans les voiture autonomes, il était vice-président senior du groupe qui a développé les voitures i3 et i8 chez BMW, où il a travaillé pendant 30 ans.

BIOGEN

Selon une source de marché, JPMorgan a relevé son objectif de cours sur Biogen de 269 à 435 dollars. UBS a relevé son opinion sur le titre de Neutre à Achat et revu à la hausse son objectif de cours de 311 à 463 dollars. Le broker a relevé ses prévisions de résultats après le feu vert de la FDA à son traitement Aduhelm (aducanumab) contre la maladie d'Alzheimer.

BLACKROCK

BlackRock est devenu le premier gestionnaire d'actifs non chinois à pouvoir opérer une activité de distribution de fonds mutuels en Chine, dont il sera l'unique actionnaire. La Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières lui a donné son feu vert. D'autres gestionnaires d'actifs, comme Fidelity International Ltd. et Neuberger Berman Group LLC, attendent une réponse des autorités chinoises.