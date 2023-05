Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Indécision attendue sur fond de tension sur les taux

Le géant américain de la distribution, Walmart, a relevé ses objectifs pour l'exercice 2024 après avoir dévoilé des résultats meilleurs que prévu au premier trimestre. Il vise désormais un bénéfice par action ajusté compris entre 6,10 dollars et 6,20 dollars pour des revenus en progression d'environ 3,5%. Walmart anticipait auparant un bénéfice par action ajusté entre 5,90 dollars et 6,05 pour des revenus en croissance de 2,5% à 3%.

Amazon a annoncé jeudi son intention de consacrer près de 13 milliards de dollars au renforcement de son offre cloud en Inde d'ici à 2030, selon la presse américaine. Le cybermarchand a déclaré que ses investissements créeraient plus de 100 000 emplois à temps plein dans des domaines tels que l'ingénierie, les télécommunications et la construction.

Les ventes de logements anciens en avril et l'indice des indicateurs avancés en avril sont attendus à 16 heures.

L’indice manufacturier de la Fed de Philadelphie est ressorti à -10,4 en mai, à comparer avec un consensus de -19,8 et -31,3 en avril.

(AOF) - Les marchés américains sont attendus proches de l'équilibre après avoir bénéficié hier de l'optimisme des opérateurs à propos d'un règlement du problème du plafond de la dette américaine. Kevin McCarthy, chef de file des Républicains au Congrès a déclaré qu'il était " possible de parvenir à un accord d'ici la fin de la semaine ". Les statistiques du jour sont par ailleurs meilleures que prévu jusqu'à présent, ce qui se traduit la hausse des taux longs. Du côté des valeurs, Walmart a rehaussé ses objectifs annuels. A quelques minutes de l'ouverture, les futures sur le S&P 500 perdent 0,07%.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.