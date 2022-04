Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Indécision attendue, les taux longs repartent de l'avant

(AOF) - Les marchés américains sont attendus proches de l'équilibre après leur repli mercredi. En retrait ce matin, les taux longs remontent. Les chiffres hebdomadaire du chômage sont en effet ressortis au plus bas depuis 1968. Du côté des valeurs, HP Inc est attendu en forte hausse grâce à une prise de participation de Warren Buffett. A moins de trente minutes des premières transactions, les futures sur le S&P 500 s'effritent de 0,01% tandis que ceux sur Nasdaq Composite grappillent 0,06%.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé dans le rouge après la publication des "minutes" de la Fed. La banque centrale a confirmé son virage agressif pour lutter contre une inflation galopante. Elle prévoit de réduire son bilan de 95 milliards de dollars sur une période de trois mois ou légèrement plus. Cette mesure s'ajoute à la série de hausse des taux annoncée au cours des prochains mois. Les investisseurs redoutent une récession comme en témoigne la récente flambée des taux à deux ans. Le Dow Jones a perdu 0,42% à 34 496,51 points et le Nasdaq, 2,22% à 13 888,82 points.

Les chiffres macroéconomiques

166 000 inscriptions au chômage ont été enregistrées aux Etats-Unis lors de la semaine du 2 avril, contre un consensus Reuters de 200 000 et 171 000 la semaine précédente, chiffre révisé de 202 000.

Les valeurs à suivre

Pfizer

Pfizer a signé un accord en vue d'acquérir ReViral, une biotech américaine en phase clinique, spécialisée dans le développement de thérapies antivirales ciblant le virus respiratoire synctial, ou VRS. Le VRS est un agent pathogène respiratoire qui peut entraîner des infections graves et mortelles des voies respiratoires inférieures (IVRI) chez les populations à haut risque, notamment les jeunes enfants, les personnes immunodéprimées et les personnes âgées. Pfizer versera jusqu'à 525 millions de dollars, y compris des paiements initiaux et des paiement d'étape.

Constellation Brands

Constellation Brands a réalisé au quatrième trimestre de son exercice fiscal un bénéfice net de 2,37 dollars par action, contre 1,82 dollar un an plus tôt. Les ventes du brasseur américain, propriétaire de la Corona mais aussi des vins américains Mondavi, ont grimpé de 8% à 2,1 milliards de dollars, soutenues par la bière. Les analystes tablaient sur un BPA de 2,09 dollars et sur un chiffre d'affaires de 2,02 milliards. Pour l'exercice en cours, le groupe table sur un BPA compris entre 11,2 et 11,45 dollars contre un consensus de 11,5 dollars.

Blackstone

Le fonds d'investissement Blackstone serait en discussions avec la famille Benetton pour préparer un éventuel retrait de la cote d'Atlantia, selon l'agence de presse américaine Bloomberg. La société italienne d'exploitation d'autoroutes et d'aéroport est également la cible d'une offre de rachat non contraignante avec les groupes de capital-investissement Global Infrastructure Partners (GIP) et Brookfield Infrastructure, en partenariat avec l'espagnol ACS.

Tesla

Tesla va rappeler près de 128 000 véhicules Model 3 en Chine en raison de semi-conducteurs potentiellement défectueux, ce qui pourrait conduire à des accidents, a signalé Reuters.

Levi Strauss

La célèbre marque de blue jeans Levi Strauss a dévoilé des profits supérieurs aux attentes au premier trimestre, clos fin février. Elle a généré un bénéfice net en hausse de 37% à 195 millions de dollars, soit 48 cents par action. Le BPA ajusté ressort à 46 cents, pour un consensus Refinitiv de 42 cents. Les ventes ont progressé de 22% sur un an, à 1,59 milliard de dollars, contre 1,55 milliard attendu par Wall Street. Les ventes sur Internet ont augmenté de 10%.

Berkshire Hathaway/HP Inc

La société d'investissement de Warren Buffet, Berkshire Hathaway, a pris une participation de 11,4% dans le fabricant de PC et d'imprimantes, HP Inc. Elle est valorisée 4,2 milliards de dollars. Berkshire Hathaway possède environ 121 millions d'actions, selon un document réglementaire. HP Inc est attendu en forte hausse à Wall Street.