Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Incertitude en vue à l'ouverture, les « bancaires » au menu

(AOF) - Wall Street est attendu dans le rouge ce vendredi à l'ouverture. Le plan de relance de 1 900 milliards de dollars, dévoilé hier par Joe Biden, s'est révélé sans surprise. Il comprend notamment le versement d'un nouveau chèque, de 1 400 dollars, aux ménages américains. Côté statistiques, la baisse surprise des ventes au détail illustre une nouvelle fois l'impact de la pandémie de Covid-19. En parallèle, la saison des résultats entre dans le dur, avec JPMorgan, Wells Fargo et Citigroup. Vers 15h, les futures sur le Dow Jones cèdent 0,58%, tandis que ceux sur le Nasdaq Composite grappillent 0,03%

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont basculé dans le rouge en seconde partie de séance, mais le repli est resté limité. Les investisseurs attendaient la présentation par Joe Biden d'un nouveau plan de relance qui pourrait avoisiner les 2 000 milliards de dollars. De ses détails dépendront la réaction des places financières. La séance a aussi marquée par plusieurs résultats d'entreprises pour le quatrième trimestre, en particulier ceux de Delta et de BlackRock. L'indice Dow Jones a clôture en recul de 0,22% à 30 991,52 points tandis que le Nasdaq Composite a cédé 0,12% à 13 112,64 points.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, les ventes au détail ont baissé de 0,7% en décembre 2020, là où le consensus Reuters tablait sur une stabilité. Elles avaient déjà reculé de 1,4% en novembre (chiffre révisé de -1,1%). Hors secteur automobile, elles ont reculé de 1,4%, après un repli de 1,3% le mois précédent (chiffre révisé de -0,9%) et un consensus de -0,1%.

Aux Etats-Unis, les prix à la production ont progressé de 0,3% en décembre 2020. Le consensus Briefing.com tablait sur une hausse de 0,4% après +0,1% en novembre. De leur côté, les prix "core", c'est-à-dire hors alimentation et énergie, ont augmenté 0,1% en décembre 2020, contre un consensus de +0,1% et après +0,1% en novembre.

L'indice manufacturier de la Fed de New-York est ressorti à 3,5 en janvier 2021, contre 4,9 en décembre 2020 et un consensus Briefing.com de 6.

Ils seront suivis par la production industrielle et le taux d'utilisation des capacités de production de décembre (15h15) et la première estimation de l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan pour janvier (16h).

Les valeurs à suivre

CITIGROUP

Citigroup a dévoilé des résultats meilleurs que prévu au quatrième trimestre, soutenus par des reprises de provisions. Le bénéfice net a reculé de 7% à 4,63 milliards de dollars, soit 2,08 dollars par action, du fait de la forte progression des impôts et de la baisse des revenus. Le consensus s'élevait à 1,31 dollar. La banque américaine a fait part de reprise de provisions à hauteur de 1,5 milliards de dollars alors qu'elle en avait constitué 253 millions de dollars, un an plus tôt. Les pertes sur crédit ont, en outre, reculé de 24% à 1,47 milliard de dollars.

EXXONMOBIL

Exxon Mobil serait sous le coup d'une enquête de la SEC, a révélé le Wall Street Journal. Un salarié de la compagnie pétrolière aurait sciemment survalorisé un actif clef dans le bassin Permien. Selon le journal, plusieurs autres cadres du groupe se seraient plaints qu'il était impossible d'utiliser des hypothèses réalistes concernant la rapidité de forage pour justifier une telle valeur. Le Wall Street a ajouté qu'un salarié ayant remonté l'information au management se serait fait licencié.

JPMORGAN

JPMorgan a dévoilé vendredi ses résultats au titre de son quatrième trimestre 2020. Ainsi, le géant bancaire américain a publié un bénéfice net de 12,14 milliards de dollars sur la période, ou 3,79 dollars par action, à comparer avec un bénéfice net de 8,52 milliards de dollars, ou 2,57 dollars par action, un an plus tôt. En données ajustées, le bénéfice par action ressort à 3,07 dollars, contre un consensus FactSet de 2,62 dollars.

WELLS FARGO

Wells Fargo a publié un bénéfice net au quatrième trimestre 2020 de 2,99 milliards de dollars, ou 64 cents par action, contre 2,87 milliards, ou 60 cents par action, l'an passé à la même époque. La banque californienne dépasse ainsi le consensus FactSet qui tablait sur un bénéfice par action de 59 cents. En revanche, le produit net bancaire a déçu, puisqu'il a reculé de 9,7% à 17,93 milliards de dollars, alors que les analystes attendaient 18,12 milliards. Les revenus nets d'intérêts ont eux aussi chuté: -17 % à 9,28 milliards de dollars, contre 9,35 milliards attendus.