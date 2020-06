Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Hausse timide en vue pour débuter une semaine raccourcie

(AOF) - Les marchés boursiers américains sont attendus en légère hausse ce lundi, pour démarrer une semaine raccourcie en raison du 4 Juillet. Les investisseurs ont toujours dans leur collimateur l'évolution de la situation sanitaires dans certains Etats américains, où le Covid-19 continue de se propager. De plus, en cette fin de trimestre les gestionnaires d'actif devraient réduire leurs positions, selon certains observateurs. Côté statistiques, les ventes de logements de mai seront connues à 16h00. En pré-ouverture, les futures sur les Dow Jones gagnent 0,40% et ceux sur le Nasdaq reculent de 0,23%.

Hier à Wall Street

Vendredi, Wall Street a clôturé en net repli. Après une semaine où les nouveaux cas d'infections au covid-19 ont fortement progressé aux Etats-Unis, les investisseurs sont plus que jamais inquiets face à l'éventualité d'une deuxième vague. D'autant plus qu'au Texas, un des Etats les plus touchés, le gouverneur a décider de limiter les rassemblements publics et de refermer les bars. De leur côté, les valeurs financières ont été pénalisées par la décision de la Fed de limiter leur retour à l'actionnaire. Le Dow Jones a perdu 2,84% à 25 015,55 points et le Nasdaq, 2,59% à 9 757,22 points.

Les chiffres macroéconomiques

A 16h00 CET seront publiées les ventes de logements pour de mois de mai. Puis, à 16h30, la Fed de Dallas publiera également son indice manufacturier de juin.

Les valeurs à suivre

BOEING

Selon des sources proches du dossier citées par Reuters, la Federal Aviation Administration (FAA), le gendarme américain des airs, a fait parvenir au Congrès des documents affirmant que l'examen des nouvelles mesures de sécurités mises en place par Boeing pour son 737 Max étaient achevées. Concrètement, cela signifie que des tests pourront être menés en vol dès ce lundi. Ils devraient durer trois jours et insister sur le système de commandes automatiques. Cela faisait 15 mois que le 737 Max était cloué au sol après deux crash ayant causé la mort de 346 personnes.

CHESAPEAKE

Chesapeake, le groupe américain spécialisé dans les méthodes de fracturation du schiste s'est mis sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites. Fragilisé par un endettement important, il est victime de la chute des cours des hydrocarbures du fait de la pandémie de Covid-19. Il a également signé un accord de restructuration avec une majorité de ses créanciers, lui permettant de réduire sa dette d'environ 7 milliards de dollars de dettes. Chesapeake a en outre obtenu 925 millions de dollars pour financer ses opérations.

COTY

Le fabricant américain de cosmétiques Coty va acquérir une participation de 20 % dans l'entreprise de beauté de Kim Kardashian West pour 200 millions de dollars. Coty aura la responsabilité globale du développement du portefeuille dans le domaine des soins de la peau, des cheveux, des soins personnels et des produits pour les ongles, en s'appuyant sur sa profonde compréhension du secteur et sur son expertise commerciale et de mise sur le marché. La transaction devrait être finalisée au troisième trimestre de l'exercice 2021.

FACEBOOK

Après les spécialistes de vêtements techniques de sport North Face, Patagonia, l'expert des crèmes glacées et des sorbets Ben & Jerry's et l'opérateur télécoms Verizon en fin de semaine dernière, la liste des firmes renonçant à faire leur publicité sur Facebook et parfois sur l'ensemble réseaux sociaux ne cesse de s'allonger. Coca-Cola, Unilever, Diageo, Starbucks, Levi's, The Hershey Group et Pepsi sont les nouveaux venus sur cette liste. Ces entreprises dénoncent, entre autres, la prolifération des messages haineux sur le réseau, auxquels elles ne veulent pas être associées.

GILEAD

Gilead a fixé le prix de son remdesivir contre le Covid-19 à 2 340 dollars. pour un traitement de cinq jours. Ce médicament expérimental n'a pas encore été approuvé par la FDA mais a reçu une autorisation d'utilisation d'urgence. Le prix pour les assurés américains du secteur privé est légèrement plus élevé : 3 120 dollars. La biotech américaine a précisé que ce prix serait identique pour tous les pays développés. The Institute for Clinical and Economic Review, une organisation qui évalue le prix des médicaments, avait recommandé de fixer le prix du remdesivir entre 2 520 et 2 800 dollars.

WARNER MUSIC GROUP

JPMorgan entame sa recommandation à Surpondérer avec un objectif de cours de 40 dollars sur Warner Music Group. La maison d'études souligne que le groupe d'édition musicale est bien placée, en tant que seule société de contenu musical pure play, pour bénéficier de la croissance continue de la diffusion de musique payante en streaming dans le monde. L'analyste ajoute que les abonnés à la musique payante en streaming représentent moins de 11% des 3,2 milliards d'utilisateurs de smartphones sur la planète, d'où des opportunités de croissance importantes.