Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Hausse timide attendue, le rapport sur l'emploi de demain dans le viseur

(AOF) - Les marchés américains sont attendus en légère hausse. De nouveau, des résultats d'entreprises favorables, dont ceux de Kellogg, Moderna et ViacomCBS, ont dépassé les attentes et viennent en soutien des indices. Les investisseurs devraient limiter les prises de risques avant le rapport officiel de l'emploi pour le mois de juillet demain. Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont reculé en ligne avec les attentes. A 30 minutes de l'ouverture, les futures sur le S&P 500 et le Nasdaq Composite gagnent 0,21% et 0,17%.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont fini en légère baisse, le S&P 500 reculant de 0,48%. La séance a été marquée par l'annonce de créations d'emplois dans le secteur privé (ADP) bien inférieures aux attentes. En revanche, la croissance dans le secteur des services, selon l'ISM, a nettement dépassé le consensus. Cette donnée et les déclarations d'une vice-président de la Fed en faveur d'une hausse des taux ont permis au rendement du 10 ans de se repasser au dessus de 1,17%. Le Dow Jones a clôturé en retrait de 0,92% à 34 792,6è point tandis que le Nasdaq Composite a gagné 0,13% à 14 780,53 points.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, 385 000 inscriptions hebdomadaires au chômage ont été enregistrées au cours de la semaine du 31 juillet, contre un consensus Reuters de 384 000 et après 399 000 (chiffre révisé de 400 000) la semaine précédente.

Les Etats-Unis ont enregistré un déficit commercial de 75,7 milliards de dollars en juin contre 71 milliards de dollars en mai et un consensus de 72,2 milliards de dollars.

Les valeurs à suivre

Costco

Costco a déclaré que ses ventes nettes pour le mois de juillet avaient augmenté de 16,6% pour atteindre 15,21 milliards de dollars. Les ventes totales à périmètre comparable ont progressé de 13,8%, a ajouté le détaillant de produits électroniques et d'équipement de la maison, dont une une hausse de 13,1% aux États-Unis. Les ventes en ligne ont quant à elles progressé de 7,4%.

Kellogg

Le groupe agroalimentaire Kellogg a réalisé un bénéfice de 1,11 dollar par action au cours du second trimestre 2021, contre 1,02 dollar l'an passé à la même époque. En données ajustées, le BPA a reculé, passant de 1,24 dollar à 1,14 dollar, mais dépasse toutefois le consensus FactSet qui attendait 1,03 dollar. Les ventes ont, elles, progressé de 2,6% à 3,56 milliards de dollars, pour un consensus de 3,41 milliards. En Amérique du Nord, elles ont reculé de 7% alors qu'elles ont augmenté de 13%.

Moderna

Moderna a publié un bénéfice de 2,78 milliards de dollars au second trimestre 2021, soit 6,46 dollars par action, alors que le consensus FactSet tablait sur 4,96 dollars par action. L'an passé à la même époque, le laboratoire avait accusé une perte de 117 millions, ou 31 cents par action. Ses ventes ont explosé en un an, passant de 67 millions de dollars à 4,35 milliards, soit au-dessus du consensus (4,21 milliards de dollars), grâce notamment à la vente de 199 millions de doses de vaccin anti-covid.

Uber

Le spécialiste du VTC et de distribution de repas à domicile Uber a présenté des comptes plus dégradés que prévu. Au deuxième trimestre, il a généré un bénéfice net de 1,144 milliard de dollars, soit 58 cents par action, contre une perte de 1,78 milliard de dollars ou -1,02 dollars un an auparavant. Uber a aussi enregistré un Ebitda négatif de 509 millions de dollars, à comparer avec -837 millions de dollars un an auparavant et un consensus Bloomberg de -32 millions de dollars.

ViacomCBS

ViacomCBS a réalisé un bénéfice de 995 millions de dollars au second trimestre 2021, soit 1,5 dollar par action, après 453 millions, ou 83 cents par action, un an plus tôt. Le bénéfice ajusté ressort pour sa part à 97 cents par action, soit 1 centime supérieur au consensus FactSet. Le chiffre d'affaires du géant des médias a progressé de 8% à 6,564 milliards de dollars, dépassant là aussi le consensus qui anticipait 6,488 milliards. Les revenus publicitaires ont progressé de 24% grâce à un effet de base favorable.