Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Hausse en vue, Virgin Galactic sur orbite

(AOF) - Wall Street est attendu en hausse à l'ouverture après une semaine difficile. Les investisseurs sont rassurés par le rebond des cypto monnaies. Le bitcoin grimpe de près de 13% à 38 109 dollars après avoir lourdement chuté depuis le début du mois. Mi-avril, il avait atteint un record de plus de 64 000 dollars. Les valeurs pétrolières devraient profiter de la hausse des cours du pétrole (+2% à 64,85 le baril de WTI). Virgin Galactic a réussi son premier vol habité suborbital depuis sa nouvelle base dans le Nouveau-Mexique. Vers 15h, les futures sur S&P500 et Nasdaq 100 gagnent 0,58% et 0,81%.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé vendredi en ordre dispersé. La confiance en la reprise a relégué au second plan la peur de l'inflation. Dans ce cadre, les investisseurs ont délaissé les actions jugées fortement valorisées pour privilégier des valeurs plus cycliques. Ils ont été confortés dans leur opinion par les indices PMI du mois de mai qui ont confirmé un solide rétablissement de l'économie américaine, après les bons chiffres hebdomadaires du chômage. Le Dow Jones a terminé sur un gain de 0,36% à 34 207,84 points tandis que le Nasdaq a cédé 0,48% à 13 470,99 points.

Les chiffres macroéconomiques

Aucun indicateur majeur n'est attendu.

Les valeurs à suivre

JOHNSON & JOHNSON

Johnson & Johnson a déposé une demande d'autorisation de son vaccin contre le Covid-19 au Japon.

VIRGIN GALACTIC

Virgin Galactic a réalisé avec succès son troisième vol spatial et le premier et le premier lancé depuis sa base du Nouveau-Mexique. Deux pilotes étaient aux commandes de la navette VSS Unity de la compagnie de tourisme spatial créée par l'homme d'affaires britannique Richard Branson. VSS Unity a atteint Mach 3 (trois fois la vitesse du son soit, environ 3700 kilomètre par heure). Ce succès met fin à une série de retards d'essais qui a fait chuter l'action de près de 75% entre son plus haut de février et son plus bas de mai.