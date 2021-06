Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Hausse en vue, mais le marché attend l'inflation

(AOF) - Wall Street pourrait débuter la séance en légère hausse. En réalité, les investisseurs devraient rester prudents à deux jours de la publication des chiffres de l'inflation pour le mois de mai aux Etats-Unis. Ils redoutent qu'une nouvelle accélération de la hausse des prix à la consommation ne conduise la Fed à évoquer plus rapidement qu'escompter, soit dès sa prochaine réunion des 14 et 15 juin, une réduction de ses rachats d'actifs. Les futures sur S&P500 et Nasdaq 100 gagnent 0,2% à 4 232,75 points et 0,5% à 13 874,5 points.

Hier à Wall Street

Lundi, Wall Street a terminé en ordre dispersé. En l'absence d'indicateurs économiques majeurs, les investisseurs ont joué la prudence dans l'attente des données sur l'inflation américaine pour le mois de mai, ce jeudi. Une publication significative pour aider à déterminer si l'économie est en surchauffe et si la Fed avancera son "tapering" ou pas. Par ailleurs, les investisseurs n'ont guère réagi à l'accord de principe du G7 sur une harmonisation de la fiscalité des multinationales. Le Dow Jones a abandonné 0,36% à 34 630,24 points tandis que le Nasdaq a gagné 0,49% à 13 881,72 points.

Les chiffres macroéconomiques

Le déficit de la balance commerciale en avril s'est établi à 68,9 milliards de dollars. Les économistes tablaient sur 68,6 milliards après 75 milliards en mars (chiffre révisé de de 74,4 milliards).

Les valeurs à suivre

APPLE

Apple serait en discussions préliminaires avec les sociétés chinoises CATL et BYD à propos de la fourniture de batteries pour son projet de véhicule électrique, ont indiqué à Reuters plusieurs sources au fait des discussions. Le groupe technologique américain leur imposerait comme condition la construction d'installations de fabrication aux Etats-Unis.

BIOGEN

Biogen a flambé de 38% hier à 395,85 dollars. La biotech américain et son partenaire japonais Eisai ont annoncé que l'agence américaine du médicament, la Food and Drug Administration (FDA) a accordé une autorisation accélérée pour ADUHELM (aducanumab-avwa), premier et seul traitement de la maladie d'Alzheimer ciblant une cause physiopathologique déterminante de la maladie en réduisant les plaques amyloïde-bêta localisées dans le cerveau.

MARVELL TECHNOLOGY

Le fabricant de semi-conducteurs pour le stockage informatique et les télécoms Marvell Technology a dévoilé une publication de qualité. Au premier trimestre, clos fin mai, le groupe a enregistré une perte nette de 88,24 millions de dollars (13 cents par action), à comparer avec une perte de 113,03 millions de dollars, soit 17 cents par action, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action s'est élevé à 29 cents, soit 2 cents de mieux que prévu. Le chiffre d'affaires a augmenté de 20% à 832 millions de dollars.

SOUTHWEST AIRLINES/BOEING

Selon une source de marché, l'avionneur américain a enregistré une nouvelle commande de 34 exemplaires du 737 Max de la part de la compagnie Southwest Airlines.

TESLA

La The China Passenger Car Association a révélé cette nuit que les ventes de véhicules particuliers au mois de mai ont progressé de 1% sur un an, pour atteindre 1,62 million de véhicules, pendant que les ventes de véhicules électriques ont bondi de 177 % à 185 000 unités. Tesla a pour sa part vendu 21 936 véhicules électriques fabriqués à Shanghai, contre 11 671 en avril. Le constructeur californien en a également exporté 11 527. Au total, ses ventes ont progressé de 29%.