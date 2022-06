Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Hausse en vue, mais la volatilité persiste

(AOF) - Wall Street devrait repartir à la hausse dans un environnement volatil. Les investisseurs réagissent favorablement au recul de la pandémie en Chine. Par ailleurs, le gouverneur de la Fed de New York, John C. Williams, vient de déclarer s'attendre à un ralentissement de l'économie, mais pas à une récession. Selon lui, la prochaine réunion de la Fed, le mois prochain, devrait débattre autour d'une hausse des taux de 50 ou 75 points de base. Au chapitre des valeurs, les grandes banques ont relevé leurs dividendes. Vers 14h55, les futures sur S&P500 et Nasdaq 100 gagnent 0,37% et 0,21%.

Hier à Wall Street

Wall Street a clôturé en baisse après le net rebond de vendredi. Les investisseurs ont opéré récemment un changement de pied, prévoyant que l’impact récessif des politiques des Banques centrales les forcera finalement à être moins agressive à terme. Or, les deux premières statistiques de la semaine, les commandes de biens durables et les promesses de ventes de logements, ont surpris favorablement, affaiblissant ce scénario plus accommodant. Aussi, les taux longs sont repartis à la hausse. Le Dow Jones a cédé 0,3% à 31 438,26 points et le Nasdaq, 0,72% à 11 524,55 points.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice S&P Case-Shiller des prix immobiliers en avril sera publié à 15h et l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board, à 16h.

Les valeurs à suivre

Bank of America

A la suite de la publication des stress tests de la Fed, qui ont montré la solidité du secteur bancaire américain, Bank of America, a annoncé une augmentation de 5% de son dividende trimestriel à 22 cents par action, à partir du troisième trimestre.

Goldman Sachs

A la suite de la publication des stress tests de la Fed, qui ont montré la solidité du secteur bancaire américain, Goldman Sachs, a annoncé que son dividende trimestriel passerait de 2 dollars à 2,5 dollars par action, à partir du troisième trimestre.

Lockheed Martin

Sikorsky Aircraft (Lockheed Martin) a obtenu un contrat de 2,28 milliards de dollars auprès du Pentagone pour la vente de 120 hélicoptères H-60M Black Hawk et le soutien connexe pour les années fiscales 2022-2026, incluant des options pour 135 appareils supplémentaires.

Nike

Nike a dévoilé lundi soir des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et annoncé un nouveau programme de rachat d'actions de 18 milliards de dollars (le précédent qui s'achèvera en 2023 se montait à 15 milliards) sur 4 ans. Au quatrième trimestre de son exercice fiscal 2022, le géant américain de l'équipement sportif a réalisé un bénéfice net en baisse de 6,7% à 1,4 milliard de dollars, ou 93 cents par action. Le consensus le donnait à 81 cents. Le chiffre d'affaires a reculé d'1% à 12,2 milliards. Wall Street visait 12,1 milliards.

Morgan Stanley

A la suite de la publication des stress tests de la Fed, qui ont montré la solidité du secteur bancaire américain, Morgan Stanley, a annoncé une augmentation de 11% de son dividende trimestriel à 77,5 cents par action, à partir du troisième trimestre. En outre, le conseil d'administration de la banque a autorisé un nouveau programme pluriannuel de rachat d'actions ordinaires d'un montant maximal de 20 milliards de dollars, sans date d'expiration fixe, à compter du troisième trimestre de 2022.

Wells Fargo

A la suite de la publication des stress tests de la Fed, qui ont montré la solidité du secteur bancaire américain, Wells Fargo, a annoncé que son dividende trimestriel passerait de 25 cents à 30 cents par action, à partir du troisième trimestre.