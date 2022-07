Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Hausse en vue grâce à la Chine

(AOF) - Les marchés actions américains sont attendus en hausse à l'ouverture. Les investisseurs sont tentés par des rachats à bon compte même si la progression légèrement plus marquée que prévu des nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage constitue une preuve de plus de la dégradation de la conjoncture. La rumeur selon laquelle la Chine prépare de nouvelles mesures de relance rassure. Les valeurs technologiques devraient profiter des ventes supérieurs aux attentes du premier fabricant mondial de semi-conducteurs, Samsung. Vers 15h, les futures sur S&P500 et Nasdaq 100 gagnent chacun 0,5%.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé petite hausse, même si la perspective d’une récession à court terme continue de susciter la crainte des investisseurs. Le compte rendu de la réunion de politique monétaire de juin de la Fed n'a pas surpris. La banque centrale confirme que l'inflation est sa priorité numéro un, mais reste sensible à la conjoncture. Wall Street n'a guère réagi à la publication d'indices PMI de juin et de l’ISM des services moins dégradés que prévu. Le Dow Jones a gagné 0,23% à 31 067,68 points tandis que le Nasdaq a progressé de 0,35% à 11 361,85 points.

Les chiffres macroéconomiques

Le déficit de la balance commerciale s'est légèrement réduit en mai. Il ressort à 85,5 milliards de dollars contre un consensus de 84,9 milliards et après 86,7 milliards en avril (révisé de 87,1 milliards).

235 000 nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage ont ont été comptabilisées. Les économistes tablaient sur 230 000 après 231 000 la semaine précédente.

Les valeurs à suivre

GameStop

Le distributeur de jeux vidéo, GameStop, a annoncé que son conseil d'administration avait approuvé un fractionnement de ses actions ordinaires de catégorie A à raison de quatre pour une, sous la forme d'un dividende en actions. Le dividende en actions sera distribué après la clôture de la bourse le 21 juillet 2022. La négociation commencera sur une base ajustée au fractionnement des actions le 22 juillet 2022.

Merck&Co

Le laboratoire pharmaceutique américain Merck&Co serait en pourparlers avancés pour faire l'acquisition de la biotech spécialisée dans le traitement du cancer Seagen Inc, affirme le Wall Street Journal. Le montant de la transaction pourrait avoisiner les 40 milliards de dollars voire plus. Cette opération, si elle va à son terme, permettrait au géant américain de renforcer sa gamme d'anticancéreux.