Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Hausse en vue avec le rebond des valeurs bancaires et après l'inflation

(AOF) - Les marchés américains sont attendus en hausse. Les valeurs bancaires américaines devraient rebondir après avoir chuté hier en raison du risque de contagion après la faillite de Silicon Valley Bank. De plus l’inflation de février 2023 est ressortie en ligne avec les attentes : le taux américain à dix ans est en légère hausse à 3,59%. A quelques minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P progressent de 0,18% tandis que ceux sur le Nasdaq sont en hausse de 1,02%. Ils ont accru leurs gains après l'annonce de l'inflation.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé en ordre dispersé face à un secteur bancaire secoué en Bourse par la faillite de la Silicon Valley Bank. Des mesures ont été prises par les autorités américaines pour endiguer les risques de contagion liées à cette faillite, la plus importante depuis la grande crise de 2008. La Fed a annoncé qu'elle mettra à disposition des banques des fonds supplémentaires pour les aider à répondre aux besoins de tous leurs déposants. Le Dow Jones a perdu 0,28% à 31 819,14 points et le Nasdaq a progressé de 0,45% à 11 188,84 points. Les taux longs chutent.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis a augmenté de 0,5% en février 2023, en ligne avec le consensus, après avoir progressé de 0,1% en janvier. L'inflation sous-jacente, sans l'alimentation et l'énergie ressort pour sa part à 0,5% alors qu'elle était attendue à 0,4% après 0,4% en janvier. Elle s'est élevée à 5,5% en rythme annuel, conformément aux anticipations.

Les valeurs à suivre

First Republic Bank

Les banques américaines sont attendues en hausse après avoir chuté hier en raison des craintes d'un risque de contagion après la faillite de Silicon Valley Bank. Les banques régionales ont en particulier souffert, dont First Republic Bank, du fait de lacunes en matière de régulation applicable à ces établissements de petite taille. First Republic Bank devrait ainsi rebondir aujourd'hui de 55% après avoir chuté de plus de 60% hier.

Uber

Uber est attendu en hausse de plus de 5% en pré-marché à Wall Street après qu'une cour d'appel californienne a annulé lundi une décision de première instance qui avait jugé illégale la Proposition 22, mesure votée en novembre 2020 qui classait les chauffeurs d'Uber et de son concurrent Lyft dans la catégorie des entrepreneurs indépendants plutôt que dans celle des salariés.

United Airlines

United Airlines est attendu en baisse de plus de 4% en pré-marché à Wall Street, après que la compagnie aérienne américaine a annoncé une perte pour le premier trimestre en raison de l'augmentation des frais de personnel et de carburant, et signalant par ailleurs que la demande pendant les mois creux de la saison hivernale diminuait. United Airlines table désormais sur une perte ajustée comprise entre 0,60 dollar et 1 dollar alors qu'elle ciblait auparavant un bénéfice par action ajusté entre 0,50 et 1 dollar.