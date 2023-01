Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Hausse attendue sur les marchés après un rapport sur l'emploi meilleur que prévu

(AOF) - Les marchés actions américains sont attendus sur une note haussière à l'ouverture. Les investisseurs ont pris connaissance en début d'après midi du très attendu rapport mensuel sur l'emploi. Il en est ressorti que l'économie américaine a crée un peu plus d’emplois que prévu en décembre alors que les salaires ont enregistré un ralentissement inattendu. Ces données ne manqueront pas d'alimenter les débats sur la politique monétaire de la Fed. A quelques minutes des premières transactions, les futures sur le S&P 500 et le Nasdaq Composite gagnent respectivement 0,31% et 0,17%.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé dans le rouge. Les indices sont pénalisés par l'annonce de créations d'emplois dans le secteur privé bien plus élevées que prévu en décembre. Cette statistique va dans le sens d'une Fed qui maintiendra longtemps des taux d'intérêt élevés. Plusieurs statistiques sont attendues ce vendredi dont le rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis. Côté valeurs, Amazon, qui va supprimer plus de 18 000 postes, a cédé 2,37%. Le Dow Jones a perdu 1,02% à 32 930 points tandis que le Nasdaq a fléchi de 1,47% à 10 305 points.

Les chiffres macroéconomiques

Le secteur non-agricole a créé 223 000 emplois au mois de décembre alors que 200 000 étaient attendues. Il y en avait eu 256 000 (révisé de 263 000) en novembre. Le taux de chômage s'élève à 3,5 %, soit au-dessous des 3,7% anticipés par les analystes, après 3,7% le mois précédent. Le salaire horaire a augmenté de 4,6% en décembre en rythme annuel, à comparer avec un consensus de +5% et +4,8% en novembre.

L'indice ISM des services américains en décembre sera communiqué à 16h.

Les valeurs à suivre

Bed Bad & Beyond

Le détaillant d'articles de maison Bed Bad & Beyond, dont l'action recule de 11,2% en avant-Bourse, devrait se placer sous la protection de la loi contre les faillites dans les semaines à venir, selon des sources proches du dossier. Selon le Wall Street Journal, citant des sources proches de la question, le détaillant envisagerait de déposer le bilan, optant donc pour le chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites, d'ici quelques semaines.

Pfizer

Pfizer a déclaré jeudi 5 janvier étudier plusieurs options pour le devenir de ses activités de stade précoce contre les maladies rares et le cancer, afin de se concentrer sur les médicaments et les vaccins "à fort impact". Les options à disposition comprenaient des collaborations avec d'autres sociétés biotech pour ces médicaments, ou la création d'une nouvelle société dédiée. Pfizer prévoit désormais de se concentrer sur le développement interne de traitements pour les maladies rares par des technologies telles que l'édition de gènes.

Southwest Airlines

Par la voix de son CEO Bob Jordan, l'équipe de direction de Southwest Airlines indique se concentrer sur un examen approfondi des perturbations de son trafic en décembre. Southwest Airlines s'est engagée la semaine dernière à rembourser les frais de voyage, d'hôtellerie, de restauration et de location de voitures aux passagers dont le vol a été annulé à cause de la vague de froid extrême qui s'est abattue récemment sur les Etats-Unis. Elle a ainsi créé une page dédiée pour que les clients puissent soumettre des demandes de remboursement et retrouver leurs bagages.

Tesla

Tesla, dont l'action perd 6,11% à 103 dollars en avant-Bourse, a pour la deuxième fois en moins de trois mois réduit le prix de vente de ses voitures en Chine. Une concurrence accrue au sein d'un marché automobile chinois à la peine explique cette décision. Selon les calculs de Reuters, les tarifs du constructeur automobile américain sont désormais inférieurs de 24% à leur niveau de septembre.