Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Hausse attendue, mais fragile

(AOF) - Les marchés actions américains sont attendus en légère hausse, mais les gains des futures ont tendance à se tasser. Les investisseurs ont pris connaissance de créations d'emplois plus faibles que prévu dans le secteur privé. Cette statistique est une mauvaise nouvelle pour la croissance, mais du côté pile, elle favorise le scénario d'une Fed ne resserrant pas trop brutalement sa politique monétaire. A moins de trente minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P 500 et le Nasdaq Composite gagnent respectivement 0,42% et 0,46%.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé en baisse à l'issue d'une séance volatile. Le climat reste marqué par les inquiétudes des investisseurs concernant la croissance économique mondiale, l’accélération de l’inflation et les tours de vis monétaires des grandes banques centrales. Face à ces craintes, la progression inattendue de l’ISM manufacturier de mai a été reléguée en arrière-plan. Côté valeurs, Salesforce a bondi grâce à son relèvement d’objectifs. Le Dow Jones a cédé 0,54% à 32 813,23 points et le Nasdaq Composite, -0,72 % à 11 994,46 points.

Les chiffres macroéconomiques

Le secteur privé américain a créé 128 000 en emplois en mai, selon l'enquête ADP, contre 300 000 attendus et 202 000 en avril, chiffre révisé de 247 000.

Aux Etats-Unis, 200 000 inscriptions au chômage ont été enregistrées lors de la semaine du 28 mai, contre 210 000 attendus et 211 000 la semaine précédente, chiffre révisé de 210 000.

La productivité non agricole a reculé de 7,3% au premier trimestre aux Etats-Unis, selon une seconde estimation. Elle était attendue à - 7,5%, comme en première estimation, après + 6,3% au trimestre précédent. Le coût unitaire du travail a, lui, augmenté de 12,6%, à comparer avec des attentes de +11,6% - chiffre de la première estimation - et +1% au trimestre précédent.

Les commandes à l'industrie en avril sont attendues à 16h et l'évolution des stocks hebdomadaires de pétrole brut à 17h00.

Les valeurs à suivre

Amazon

Amazon fermera sa boutique d'ebooks en Chine l'année prochaine, se retirant ainsi d'une activité où elle n'a pas réussi à concurrencer ses rivaux locaux. Elle est également confrontée à la censure de Pékin.

GameStop

Le distributeur de jeux vidéo, GameStop, a présenté des comptes plus dégradés que prévu. Au quatrième trimestre, clos fin janvier, il a essuyé une perte nette de 157,9 millions de dollars contre - 66,8 millions de dollars, un an auparavant. La perte par action est ressortie à 1,94 dollar. En données ajustées, elle est ressortie à 2,08 dollars, alors que le consensus Bloomberg visait une perte par action de 1,16 dollar. Les revenus ont atteint 1,378 milliard de dollars contre 1,277 milliard de dollars, un an plus tôt. Le consensus s'élevait à 1,33 milliard.

Hewlett Packard Enterprise

Hewlett Packard Enterprise a présenté des résultats décevants et réduit ses objectifs annuels en raison de sa sortie du marché russe et de problèmes d'approvisionnement. Au deuxième trimestre, clos fin avril, le groupe spécialisé dans les matériels et services informatiques pour entreprises a généré un bénéfice net de 250 millions de dollars, soit 19 cents par action, contre un bénéfice net de 259 millions de dollars ou 19 cent par action un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 44 cents, soit 1 cent de moins que le consensus.

Meta

Meta, la société mère de Facebook, a annoncé le départ de Sheryl Sandberg, Directrice opérationnelle (COO) du groupe depuis 14 ans. Javier Olivan sera le nouveau COO, mais ses fonctions ne seront pas aussi étendues que celle de Sheryl Sandberg, qui restera au Conseil d'administration. " C'est la fin d'une époque ", a déclaré le créateur de Facebook.

Regeneron

Sanofi restructure sa collaboration en immuno-oncologie avec Regeneron Pharmaceuticals. Aux termes du nouvel accord de collaboration et de licence, modifié et mis à jour, Regeneron obtiendra les droits de licence exclusifs sur Libtayo (cemiplimab). Sanofi recevra un paiement initial de 900 millions de dollars et des redevances de 11 % sur les ventes nettes mondiales de Libtayo.