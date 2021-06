Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Hausse attendue, ACCENTURE en vedette

(AOF) - Les marchés sont attendus dans le vert et comme hier, ils devraient être soutenus par les valeurs technologiques. Parmi ces dernières, le spécialiste des services informatiques, Accenture, a relevé ses objectifs annuels pour le deuxième trimestre consécutif. En revanche, les inscriptions au chômage et les commandes de biens durables ont déçu. En conséquence, le rendement du 10 ans est sous pression, même s'il a tendance à se reprendre. A 30 minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P 500 gagnent 0,42% et ceux sur le Nasdaq Composite, 0,58%.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé en ordre dispersé. Le Nasdaq Composite a inscrit un nouveau record en séance à 14 317,66 points. Les Bourses ont globalement résisté à des statistiques économiques décevantes : indice des directeurs d'achat en juin et ventes de logements neufs en mai. Sur le marché des taux, le rendement du 10 ans a gagné un peu plus de 4 points de base, à 1,49%. Le Dow Jones a cédé 0,21% à 33 874,24 points tandis que le Nasdaq Composite a gagné 0,13% à 14 271,73 points.

Les chiffres macroéconomiques

Les commandes de biens durables ont progressé de 2,3% aux Etats-Unis en mai alors qu'elles étaient anticipées en augmentation de 2,8% après un recul de 0,8% en avril. Hors transport, elles ont augmenté de 0,3% alors que le marché visait +0,7% après +1,7%.

411 000 inscriptions au chômage ont été enregistrées lors de la semaine du 19 juin aux Etats-Unis, à comparer avec un consensus Reuters de 380 000 et 418 000, la semaine précédente, chiffre révisé de 412 000.

Les Etats-Unis ont enregistré une croissance de 6,4% au premier trimestre, selon une troisième estimation. Elle est conforme aux attentes.

Les valeurs à suivre

ACCENTURE

Accenture a dévoilé des résultats plus élevés qu'anticipé au troisième trimestre, clos fin mai. Le groupe de conseil en management, technologies et externalisation a réalisé un bénéfice net, part du groupe, de 1,55 milliard de dollars, soit 2,40 dollars par action, à comparer avec 1,23 milliard de dollars, soit 1,90 dollar, un an plus tôt. Le marché anticipait 2,23 dollars par action. Le chiffre d'affaires a bondi de 21% à 13,3 milliards de dollars alors que le marché visait 12,8 milliards.

CANADA GOOSE

Canada Goose s'engage à se passer de fourrure et à cesser d'en acheter d'ici la fin de 2021 et de fabriquer des doudounes avec elle au plus tard à la fin de 2022. Au début de l'année, le groupe de mode a lancé une nouvelle parka plus durable, la Standard Expedition Parka, ainsi que de nouvelles vestes en duvet légères, les Cypress et Crofton. La société a déclaré que la parka génère 30 % de carbone en moins et utilise 65 % d'eau en moins pendant la production.

EBAY

eBay et Emart ont annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord pour l'achat par Emart de ses activités en Corée. En vertu de la transaction, eBay vendra une participation de 80,01 % dans ses entreprises coréennes pour un produit brut en espèces de 3 440 milliards de wons, soit environ 3,0 milliards de dollars américains. La transaction devrait être conclue d'ici la fin de l'année ou au début de l'année prochaine, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires.

ELI LILLY

La FDA a accordé à Eli Lilly la désignation de thérapie innovante pour son traitement contre la maladie d'Alzheimer. Cette désignation signifie que les indicateurs cliniques préliminaires montrent que le médicament pourrait apporter une amélioration substantielle par rapport aux thérapies disponibles sur un critère d'évaluation cliniquement significatif, et est destinée à accélérer le développement et l'examen des médicaments pour des maladies graves.

VISA

Visa a annoncé avoir signé un accord définitif pour acquérir Tink, une plateforme d'open banking européenne qui permet aux institutions financières, aux fintechs et aux commerçants de créer des outils, des produits et des services de gestion financière sur mesure pour les consommateurs et les entreprises européennes, sur la base de leurs données financières. Le spécialiste du paiement déboursera 1,8 milliard d'euros.