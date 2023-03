Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Hausse anticipée, Lululemon et Micron rassurent

(AOF) - Les marchés américains sont attendus en hausse. Les bonnes nouvelles sont à chercher du côté des entreprises. Le géant canadien des vêtements destinés à la pratique du yoga Lululemon a dévoilé des objectifs supérieurs aux attentes et le fabricant de mémoires informatiques, Micron, a rassuré sur ses perspectives. Aucune mauvaise nouvelle n'est à signaler du côté des banques. Vers 15 heures, les futures sur le S&P 500 et le Nasdaq Composite sont en hausse de respectivement 0,78% et 0,87%. Les taux longs accroissent leurs gains, ce qui pourrait finir par peser sur les valeurs technologiques.

Hier à Wall Street

Les indices américains ont clôturé en léger repli alors qu'ils étaient proches de l’équilibre au cours de la séance. Les valeurs technologiques ont figuré parmi les plus fortes baisses du Dow Jones (Apple, Microsoft, Cisco) alors que les taux longs américains ont gagné 2 points de base à 3,574%. Sur le plan des valeurs, la scission d’Alibaba en six sociétés a été saluée. Les valeurs pétrolières ont bénéficié pour leur part d'un cours de l'or noir bien orienté. Le Dow Jones a perdu 0,12% à 32 394,25 points et le Nasdaq a reculé de 0,45% à 11 716,08 points.

Les chiffres macroéconomiques

Les promesses de ventes de logements en février seront publiées à 16h00 tandis que l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole sera annoncée à 16h30.

Les valeurs à suivre

Lucid Group

Le fabricant de véhicules électriques Lucid Group est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street après avoir annoncé mardi qu'il allait licencier environ 18 % de ses effectifs, soit quelque 1 300 employés, afin de réduire les coûts, et ce dans presque toutes les organisations et à tous les niveaux, y compris chez les cadres. Le mois dernier, le constructeur a prévu une production 2023 bien inférieure aux attentes des analystes, annonçant une baisse importante des commandes au cours du quatrième trimestre.

Lululemon

Lululemon, dont le titre grimpait de 13% après Bourse, a fait état de ses performances au titre du quatrième trimestre. Le géant canadien des vêtements destinés à la pratique du yoga a affiché une croissance de 30% des revenus à 2,77 milliards de dollars, après 2,13 milliards de dollars un an plus tôt. Son bénéfice ajusté de 4,40 dollars par action diluée pour le quatrième trimestre fiscal ressort en hausse par rapport aux 3,37 dollars enregistrés un an plus tôt. Les analystes prévoyaient 4,26 dollars.

Micron

Micron a dévoilé des prévisions de revenus rassurantes. Au troisième trimestre de son exercice, le fabricant de mémoires informatiques cible des revenus de 3,7 milliards de dollars, plus ou moins 200 millions de dollars, à comparer avec un consensus de 3,75 milliards de dollars. Micron anticipe par ailleurs un perte par action ajustée de 1,58 dollar, plus ou moins 7 cents. Sanjay Mehrotra, PDG de Micron Technology a commenté : " Les stocks des clients s'améliorent et nous prévoyons une amélioration progressive de l'équilibre entre l'offre et la demande dans le secteur ".