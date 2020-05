Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Fragile rebond en attendant Powell

(AOF) - Les marchés actions américains pourraient repartir à la hausse dans l'attente de l'intervention de Jerome Powell sur les problèmes économiques actuels. Le message du patron de la Fed devrait être très prudent. Certains spéculent même sur l'évocation de taux d'intérêt négatifs pour relancer une économie lourdement impactée par la pandémie et les mesures de confinement. Au chapitre des valeurs, la chaîne de grands magasins JCPenney, proche de la faillite, négocie un prêt de la "dernière chance". Vers 14h45, les futures sur S&P500 et Nasdaq 100 gagnent 0,5% à 2 867 points et 0,7% à 9 143 points.

Hier à Wall Street

Après un début de séance dans le vert, les marchés actions américains ont flanché et clôturé dans le rouge. Même si l'activité économique reprend peu à peu après une longue période de confinement et que la Chine a fait un geste de bonne volonté sur le dossier commercial, les craintes d'une nouvelle vague de cas de Covid-19 ont occupé les esprits. Côté valeurs, les résultats d'Hertz ont été accueillis, à l'inverse de ceux de Caesars et Tencent. Au son de la cloche, le Dow Jones a perdu 1,89% à 23 764,78 points et le Nasdaq Composite a cédé de 2,06% à 9 002,55 points.

Les chiffres macroéconomiques

Les prix à la production ont chuté de 1,3% en avril. Les économistes tablaient sur une baisse de 0,5% après -0,2% en mars. Les prix "core", c'est-à-dire hors alimentation et énergie, ont baissé de 0,3%. Le consensus tablait sur -0,2% après +0,2% en mars.

Les investisseurs prendront connaissance à 16h des stocks hebdomadaires de brut aux Etats-Unis.

Les valeurs à suivre

BLACKROCK

Dans le cadre de la cession, annoncée hier, par son principal actionnaire, PNC Financial, de sa participation de 22,4% dans le numéro un mondial de la gestion d'actifs, BlackRock, ce dernier a racheté 2,7 millions de ses titres à 414,96 dollars par action. Ce qui représente un montant de 1,1 milliard de dollars comme indiqué mardi. Au total, PNC Financial a cédé 28,53 millions d'actions BlackRock au cours de 420 dollars et pourrait céder 2,875 millions d'actions supplémentaires en cas d'exercice de l'option de surallocation.

J.C. PENNEY

Selon la chaîne de télévision américaine CNBC, J.C. Penney Company serait en pourparlers avec certains de ses prêteurs dans le but d'obtenir 450 millions de dollars de financement afin de maintenir ses activités. L'option actuellement en discussion serait celle d'un montant de 225 millions suivi d'une seconde moitié à condition que la chaîne de grands magasins franchissent certaines étapes.

JD.COM

Selon une source de marché, Mizuho aurait relevé sa recommandation de Neutre à Acheter en ce qui concerne l'entreprise chinoise de vente en ligne JD.com.

OCCIDENTAL PETROLEUM

Occidental Petroleum a ouvert pour deux semaines un dispositif de départs volontaires, révèle Reuters. La compagnie pétrolière est frappée de plein fouet par la chute du pétrole et le coronavirus. La semaine dernière, le groupe américain avait fait état d'une perte nette trimestrielle de 2,2 milliards de dollars. A cette occasion, Occidental Petroleum avait annoncé un plan d'économies supplémentaires d'1,2 milliard de dollars et des dépenses d'investissement réduites dans une fourchette comprise entre 2,4 milliards et 2,6 milliards, contre entre 2,7 et 2,9 milliards auparavant.

TESLA

Elon Musk a remporté son bras de fer. Le comté d'Alameda, situé en Californie, a annoncé mardi que le constructeur de véhicules électriques pouvait augmenter l'activité de son usine de Fremont en vue d'une possible réouverture la semaine prochaine. Ce week-end, le directeur général de Tesla avait menacé de déménager son siège social et ses futurs programmes de son site de Fremont, situé en Californie, au Texas ou au Nevada.

UBER

Uber a proposé mercredi une offre d'obligations senior à échéance 2025 pour un montant de 750 millions de dollars. Parmi les utilisations possibles de cette émission figurent de potentielles acquisitions. Or, des informations de presse évoquaient mardi un potentiel deal pour le rachat du service de livraisons de repas GrubHub par Uber.