Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Enthousiasme mesuré sur les marchés après le rapport sur l'emploi

(AOF) - Les bourses américaines devraient ouvrir en hausse vendredi, à la veille du long week-end du 4 Juillet. Elles ont accueilli favorablement les chiffres du très attendu rapport mensuel de l'emploi aux Etats-Unis: celui-ci a en effet fait état de 850 000 créations d'emplois dans le secteur non-agricole en juin, bien au-delà des 700 000 attendus par le consensus. Mais d'un autre côté, le taux de chômage est passé de 5,7% à 5,9%, limitant l'enthousiasme des investisseurs. Ainsi, les futures sur indices indiquent une hausse du Dow Jones de 0,26% et du Nasdaq de 0,54% en pré-ouverture.

Hier à Wall Street

Wall Street a terminé en hausse après une pluie de statistiques finalement sans grande surprise. Le marché de l'emploi s'améliore, même s'il faut attendre les chiffres mensuels vendredi. La croissance de l'activité manufacturière ralentit en juin, mais elle avait bondi de manière exceptionnelle ces derniers mois. Elle reste d'ailleurs à un niveau très élevé. Au chapitre des valeurs, Micron a été pénalisée en raison de prévisions jugées décevantes. Le Dow Jones a gagné 0,38% à 34 633,53 points. Le Nasdaq a progressé de 0,13% à 14 522,38 points.

Les chiffres macroéconomiques

La balance commerciale américaine a affiché un déficit de 71,2 milliards de dollars en mai. Le consensus tablait sur un déficit de 71,4 milliards, après un déficit de 69,1 milliards de dollars (révisé de 68,9 milliards) en avril.

Le taux de chômage américain s'est établi à 5,9% au mois de juin, alors qu'il était attendu à 5,7%. En mai, il était de 5,8%.

Les Etats-Unis ont créé 850 000 emplois dans le secteur non-agricole au mois de juin, alors que le consensus Reuters en anticipait 700 000. Au mois de mai, il y en avait eu 583 000 (révisé de 559 000).

Les valeurs à suivre

ROBINHOOD

Robinhood Markets Inc. a déposé une demande d'introduction en bourse, à l'occasion de laquelle il compte lever 100 millions de dollars. La plateforme boursière, qui souhaite " démocratiser la finance pour tous ", a enregistré un bénéfice net de 7 millions de dollars en 2020 contre une perte nette de 107 millions de dollars en 2019. L'Ebitda ajusté est passé de -74 millions de dollars à 155 millions de dollars. Le chiffre d'affaires a bondi de 245% à 959 millions.

RAYTHEON

Raytheon a décroché un contrat pouvant atteindre jusqu'à deux milliards de dollars auprès de l'US Air Force pour le développement et la production d'un missile à armement nucléaire. Le projet devrait être mené à bien en février 2027. Selon Bloomberg, l'armée de l'air américaine pourrait en acheter jusqu'à 1 000.

TESLA

Tesla vient de lever le voile sur ses chiffres de livraisons du deuxième trimestre 2021. Ainsi, la firme d'Elon Musk a livré 201 250 véhicules sur la période, un record. Comme à son habitude, Tesla prévient que le nombre de livraisons doit être considéré comme « légèrement conservateur » et qu'il pourrait être relevé « jusqu'à 0,5% ou plus » par la suite. En parallèle, Tesla a produit 206 421 véhicules au deuxième trimestre. « Nos équipes ont fait un travail remarquable pour relever les défis de la chaîne d'approvisionnement mondiale et de la logistique », a commenté le groupe.

VIRGIN GALACTIC

Le milliardaire britannique Richard Branson veut se rendre dans l'espace à bord du vaisseau de Virgin Galactic dès le 11 juillet prochain. S'il y parvient, il coiffera sur le poteau le patron d'Amazon, Jeff Bezos, qui prévoit d'aller dans l'espace le 20 juillet, grâce à sa propre société Blue Origin. En préouverture des marchés actions américains, le titre Virgin Galactic décolle.