Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Éclaircies en vue à Wall Street

(AOF) - Les marchés américains sont attendus en légère hausse. Les investisseurs prendront connaissance demain des données mensuelles sur l'inflation outre-Atlantique. L'agenda macroéconomique du jour n'est composé que des stocks de brut hebdomadaires. Côté valeurs, Walt Disney est à surveiller. Avant de dévoiler ses comptes après-clôture, le géant du divertissement, propriétaire de ESPN, a fait part de son arrivée sur les paris sportifs via un partenariat avec Penn Entertainment. A quelques minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P et ceux du Nasdaq gagnent respectivement 0,18% et 0,14%.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé ce mardi dans le rouge en raison de la dégradation par l'agence Moody's de la note de plusieurs établissements bancaires américains de petite et moyenne taille. De quoi faire vaciller tout le compartiment bancaire jusqu'en Europe. D'autant plus après l'annonce en Italie d'une taxe exceptionnelle de 40% sur les " surprofits " des banques du pays. En outre, les chiffres du commerce chinois ont déçu les investisseurs. Le Dow Jones a reculé de 0,45% à 35 314,49 points et le Nasdaq s'est replié de 0,79% à à 13 884,32 points.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, les stocks de pétrole brut seront connus à 16h30.

Les valeurs à suivre

Accenture

Coca-Cola Bottlers Japan Inc, une filiale consolidée de Coca-Cola Bottlers Japan Holdings, et Accenture vont former une coentreprise qui débutera en janvier 2024. Via ce projet, l'objectif de Coca-Cola Bottlers Japan est de devenir une organisation axée sur les données avec des opérations administratives et de back-office rationalisées. Avec la création de cette entreprise commune, Coca-Cola Bottlers Japan Group vise à devenir un embouteilleur mondial rentable et profitable. De son côté, Accenture fournira des services locaux de gestion et apportera son aide dans le processus d'entreprise.

Baker Hughes

Entreprise parapétrolière américaine, Baker Hughes et Avports (société de gestion et d'exploitation d'aéroports) ont signé un accord visant à développer des solutions énergétiques à faible émission de carbone pour l'industrie aéroportuaire. L'accord de collaboration porte sur la réduction des émissions et sur l'objectif de l'industrie mondiale de se concentrer sur les bâtiments à émission zéro, les infrastructures aéroportuaires horizontales, les véhicules et les systèmes d'aéronefs.

Lyft

Proposant un service de voitures de transport avec chauffeur, Lyft accuse une perte nette de 114,3 millions de dollars au second trimestre 2023 contre 187,6 millions de dollars au premier trimestre 2023. Sur ce trimestre, la marge de perte nette est de 11,2 % comparée à celle de 18,8 % au trimestre précédent. L'EBITDA ajusté s'élève à 41 millions de dollars contre 22,7 millions de dollars au premier trimestre. Son chiffre d'affaires à 1,021 milliard de dollars augmente de 3% en glissement annuel. Il reflète une forte hausse des trajets en covoiturage, en hausse de 18 % en glissement annuel.

Take-Two

Entreprise américaine de distribution de jeux vidéo, Take-Two Interactive Software a accentué ses pertes au premier trimestre de son exercice fiscal 2023/2024 à 206 millions de dollars, soit 1,22 dollar par action. Un an avant, à la même période, le groupe avait essuyé une perte de 104 millions de dollars, soit 0,76 dollar par action. Cependant, ses revenus ont progressé de 7% à 1,28 milliard de dollars, tandis que ses réservations nettes ont progressé de 20% à 1,2 milliard de dollars sur ce trimestre. Sa marge brute est passé de 666,7 à 679.2 millions de dollars sur un an.

Walt Disney

Le réseau de télévision ESPN, propriété de Walt Disney et Penn Entertainment ont prévu de lancer conjointement une activité de paris sportifs sous la marque ESPN Bet dans le cadre d'un accord de deux milliards de dollars. " Nous savons qu'ils (le public) veulent à la fois du contenu de paris et la possibilité de placer des paris avec moins de friction à partir de nos produits ", a déclaré le président d'ESPN, Jimmy Pitaro. Penn relancera son service sous le nom d'ESPN Bet à l'automne dans les 16 États de paris légalisés où il possède des licences.