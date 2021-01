(AOF) - Les indices américains devraient ouvrir en baisse ce vendredi, l'effet GameStop faisant toujours des émois en bourse. Les investisseurs font également preuve d'inquiétude face à la situation sanitaire, alors que les mesures de restrictions se multiplient un peu partout dans le monde et que la livraison des vaccins devient de plus en plus problématique. Sans compter que les dépenses des ménages américains, un des principaux moteurs moteur de la croissance du pays, ont reculé en décembre. En pré-ouverture, les futures sur le Dow Jones et le Nasdaq reculent de 0,52% et 0,39% respectivement.

Hier à Wall Street

Après le coup de tabac de la veille, les marchés actions américains sont décidés à s'offrir un vigoureux rebond jeudi. Les investisseurs se sont appuyés pour cela sur une baisse plus marquée que prévu des inscriptions hebdomadaires au chômage et l'absence de mauvaise surprise du côté de la croissance du PIB au quatrième trimestre. Côté valeurs, la saison des résultats bat son plein. Apple et Tesla n'ont pas eu les faveurs des opérateurs, à l'inverse de Facebook et Mastercard. Le Dow Jones a progressé de 0,99% à 30 606,36 points et le Nasdaq a pris 0,50 % à 13 337,70 points.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice des prix à la consommation des ménages (ou PCE price index) a augmenté en décembre de 0,4% sur un mois, et de 1,3% sur un an, après respectivement 0% et +1,1% en novembre. Hors prix de l'énergie et autres postes fortement volatils, le "core PCE price index" a crû de 0,3% sur un mois et de 1,5% sur un an, alors que le marché attendait +0,1% et +1,3% respectivement. En novembre, il était resté stable sur un mois et en hausse de 1,4% sur un an.

Les revenus des ménages américains ont progressé de 0,6% en décembre sur un mois, bien au-dessus des attentes du marché d'une hausse de 0,1%. Ils avaient reculé de 1,3% (chiffre révisé de -1,1% en novembre). De l'autre côté, leurs dépenses ont un peu reculé de 0,2%, soit moins fortement que le consensus qui anticipait un repli de 0,4%. En novembre, ces dernières étaient en repli de 0,7% (chiffre révisé de -0,4%).

L'indice PMI de Chicago en janvier est prévu à 15h45. Les promesses de ventes de logements en décembre et l'indice de l'Université du Michigan en janvier seront enfin connus à 16h.

Les valeurs à suivre

AMC - GAMESTOP

Les titres GameStop et AMC sont notamment attendus en très forte hausse après avoir chuté respectivement de 44% et de 56% hier. Ils avaient été pénalisés par la décision de plusieurs brokers, dont Robinhood et Interactive Brokers de limiter les transactions pour certains titres à la seule clôture des positions. Cette décision concernait aussi BlackBerry, Best Buy,Express, Koss, Naked Brand et Nokia. Finalement Robinhood a fait marche arrière et autorise de nouveau l'achat de ces valeurs.

CATERPILLAR

Caterpillar a publié un bénéfice par action de 1,42 dollar au quatrième trimestre 2020, après 1,97 dollar un an plus tôt à la même époque. Le BPA ajusté est lui ressorti à 2,12 dollars, en baisse de 21,7%, mais bien au-dessus du consensus FactSet qui anticipait 1,49 dollar. Les ventes sont, elles, conformes aux attentes à 11,2 milliards de dollars, malgré une baisse de 14,5%. Sur l'ensemble de l'année 2020, le BPA du constructeur d'engins de chantier s'établit à 5,46 dollars (-49,2%) et le chiffre d'affaires à 41,7 milliards de dollars (-22,5%).

CHEVRON

Chevron a accusé au quatrième trimestre 2020 une perte nette de 665 millions de dollars, ou 33 cents par action, contre une perte de 6,6 milliards de dollars, ou 3,51 dollars par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à un cent alors que le consensus le donnait à 8 cents. Le chiffre d'affaires a reculé à 25,246 milliards après 36,35 milliards un an auparavant. Les analystes tablaient sur 25,817 milliards.

COLGATE PALMOLIVE

Colgate Palmolive a publié un bénéfice de 647 millions de dollars au quatrième trimestre 2020, soit 75 cents par action, contre 643 millions, là aussi à 75 cents par action, l'an dernier à la même période. Le BPA ajusté est ressorti en hausse de 5% à 77 cents, contre un consensus FactSet de 76 cents. Les ventes nettes ont elles aussi progressé, de 7,7%, à 4,324 milliards de dollars, au-dessus des 4,15 milliards attendus par le consensus. Le fabricant de produits de soin personnel espère qu'en 2021 elles afficheront une croissance de 4% à 7%.

HONEYWELL

Honeywell a publié un résultat net pour le compte du quatrième trimestre 2020 de 1,36 milliard de dollars, soit 1,91 dollar par action, en repli de 13% sur un an. Ajusté des éléments exceptionnels, le BPA est ressorti en très légère hausse à 2,07 dollars (contre 2,06 dollars l'an dernier à la même époque), au-dessus du consensus FactSet de 2 dollars. Les ventes ont chuté de 6% à 8,9 milliards de dollars, là aussi meilleures que les 8,4 milliards attendus. Le fabricant d'équipements pour l'aérospatial et l'industrie vise un BPA 2021 de 7,6 à 8 dollars, soit une croissance 13% à 19%.

JOHNSON & JOHNSON

Johnson & Johnson a annoncé qu'un essai de phase 3 sur son vaccin à dose unique contre le Covid-19 avait révélé qu'il était efficace à 66% pour les formes modérées et graves après 28 jours de vaccination. Dans ce cadre, le laboratoire américain espère une autorisation d'utilisation d'urgence aux Etats-Unis dans les prochaines semaines. Aux Etats-Unis, le vaccin a été efficace à 72%. Pour prévenir les formes graves, il est efficace à 85%. Il protège à 100% contre l'hospitalisation et le décès, a précisé le groupe. Le début de la protection a débuté dès le 14e jour.

MARSH & MCLENNAN

L'assureur risque Marsh & McLennan a publié un bénéfice net de 374 millions d'euros au dernier trimestre 2020, soit 73 cents par action, en baisse de 4,3% sur un an. Il est en revanche en hausse de 15,7% à 2,02 milliards de dollars sur l'exercice. Le chiffre d'affaires a lui aussi augmenté, de 3,6% à 4,42 milliards de dollars au quatrième trimestre, et de 3,4% sur l'ensemble de l'exercice à 17,22 milliards de dollars. L'activité Risk & Insurance Services a vu son activité progresser de 6% au dernier trimestre à 2,5 milliards de dollars.

NOVAVAX

Novavax a annoncé jeudi soir que son vaccin contre le Covid-19 semblait efficace à 89% selon les premiers résultats d'une étude britannique. Il fonctionnerait seulement un tout petit peu moins bien sur les variants britannique et d'Afrique du Sud.

WESTERN DIGITAL

Le constructeur de disques durs Western Digital devrait nettement progresser grâce à des profits meilleurs que prévu. Au second trimestre, clos début janvier, le groupe a enregistré un bénéfice net de 62 millions de dollars, ou 20 cents par action, contre une perte de 139 millions, ou 47 cents par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le BPA ressort à 69 cents, au dessus du consensus qui le donnait à 54 cents. Le chiffre d'affaires a grimpé de 7% à 3,94 milliards. Les analystes visaient 3,88 milliards de dollars.