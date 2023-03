Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Des marchés sous tension et attendus en repli

(AOF) - Les marchés actions américains sont attendus dans le rouge, faisant écho aux Bourses européennes à mi-séance et à la chute à Francfort de la banque allemande Deutsche Bank (-12,85%). Au chapitre des statistiques, l'indice PMI composite américain préliminaire du mois de mars est attendu à 14h45 alors que les commandes de biens durables aux États-Unis pour le mois de février se sont établies en retrait de 1% en comparaison du mois antérieur, contre +1,1% de consensus. A quelques minutes de l'ouverture, les futures sur le S&P 500 perdent 0,81% et ceux sur le Nasdaq 0,49%.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé en hausse au terme d'une séance volatile. Les valeurs technologiques (Microsoft, Intel, Apple) ont été portées par l’espoir d’un arrêt des hausses de taux cette année. Les commentaires rassurants devant le Congrès de la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, sur la protection de l'épargne des Américains ont également fait leur effet. Accenture, qui a annoncé la suppression de 19 000 postes, a gagné plus de 7%. Le Dow Jones a gagné 0,23% à 32 105 points tandis que le Nasdaq s'est adjugé 1,01% à 11 787 points.

Les chiffres macroéconomiques

Aux États-Unis, les commandes de biens durables en février ont reculé de 1%. Les économistes tablaient sur une hausse de 0,6% après baisse de 5% au mois de janvier. Les commandes de biens durables ' core ' sont ressorties stables après 0,4% en janvier.

Les premières estimations des indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en mars seront présentées à 14h45.

Les valeurs à suivre

Bank of America

Dans le sillage des autres grandes banques américaines, Bank of America reculait de plus de 2% dans les transactions en avant-Bourse dans un regain d'aversion au risque sur le secteur bancaire. Les établissements régionaux comme First Republic Bank n'échappent pas à cette spirale baissière qui touche également les banques européennes, Deutsche Bank en tête.

Block

Block, anciennement Square, cédait 4,2% en avant-Bourse après un plongeon de 14,8% hier. Cette dégringolade boursière fait suite aux accusations du fonds d'investissement Hindenburg Research selon lesquelles le nombre d'utilisateurs de la plate-forme de paiement est artificiellement gonflé. Moins de deux mois après avoir fait vaciller l'empire du magnat indien Gautam Adani, Hindenburg Research a donc lancé une nouvelle salve visant le groupe de Jack Dorsey (ex-Twitter).

General Mills

Après la publication de ses résultats au troisième trimestre de l'exercice 2023, le groupe alimentaire General Mills a revu à la hausse ses perspectives pour l'année 2023. Il vise des ventes nettes organiques en hausse de 10% à 11% contre une prévision de 10% auparavant. Il s'attend à un bénéfice d'exploitation ajusté en progression de 7% à 8 % à taux de change constant, contre une fourchette de +6 à +7 %. Son BPA dilué ajusté devrait désormais augmenter de 8-9 % à taux de change constant alors que le groupe prévoyait une hausse de 7% à 8 %.