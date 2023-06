Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Des marchés sous le signe de la prudence avant la Fed

(AOF) - Les marchés américains sont attendus en légère hausse avant le verdict de la Fed en début de soirée. Hier, les chiffres d’inflation outre-Atlantique ont montré un ralentissement plus marqué que prévu en mai. Ce mercredi, l'indice des prix à la production en mai est ressorti légèrement inférieur aux attentes. Côté valeurs, Google, filiale d'Alphabet, est accusé par la Commission européenne de fausser la concurrence dans le secteur des technologies de publicité en ligne. A quelques minutes des premières transactions, les futures sur le S&P et le Nasdaq gagnent respectivement 0,13% et 0,11%.

Hier à Wall Street

Les indices américains ont fini dans le vert, rassurés par les données sur l'inflation américaine. En rythme mensuel, l’inflation a ralenti plus que prévu, passant de 0,4% en avril à 0,1% en mai. Ces données confortent l'idée d'une pause dans la politique de hausse des taux de la Fed à l'issue de la réunion de politique monétaire qui a débuté mardi. Coté valeurs, Oracle a progressé après avoir dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Le Dow Jones a clôturé sur un gain de 0,43% à 34 212,12 points et le Nasdaq s'est adjuge 0,83% à 13 573,32 points.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice américain des prix à la production pour le mois de mai est ressorti à -0,3%, alors que le consensus tablait sur une baisse de 0,1% après une hausse de 0,2% avril. Hors alimentation et énergie, il est ressorti stable après +0,1% en avril.

L'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole sera communiquée à 16h30 tandis que la décision de politique monétaire de la Fed sera connue à 20 heures.

Les valeurs à suivre

Alphabet

La Commission européenne a accusé Google, filiale d'Alphabet, de fausser la concurrence dans le secteur des technologies de publicité en ligne ("adtech"). La Commission a averti la firme californienne qu'elle pourrait lui ordonner de céder une partie de ses services dans ce domaine à l'issue de son enquête. Bruxelles reproche à Google de favoriser ses propres services de technologies d'affichage publicitaire en ligne au détriment de prestataires de services de technologie publicitaire, d'annonceurs et d'éditeurs en ligne concurrents.

Amazon

Advanced Micro Devices et Amazon sont orientés positivement en pré-Bourse après une information de Reuters selon laquelle le géant du commerce en ligne envisageait d'utiliser les puces destinées à des applications d'intelligence artificielle du groupe de semi-conducteurs dans sa division AWS (Amazon Web Services).

Microsoft

Le projet de rachat de la société de jeux vidéo Activision Blizzard par Microsoft a été bloqué temporairement par un juge fédéral, ce qui donne plus de temps à l'examen réglementaire de l'opération. Cette décision fait suite à la demande de la Commission fédérale du commerce des États-Unis d'empêcher temporairement Microsoft de finaliser le rachat.

Tesla

Tesla est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street après avoir légèrement augmenté le prix de son véhicule électrique Model Y aux États-Unis mardi, selon son site web. Le constructeur a augmenté le prix du modèle d'à peine 250 dollars, le portant à 47 740 dollars, a indiqué le site web, tandis que les prix des autres modèles sont restés inchangés aux États-Unis. Il s'agit de la troisième hausse de prix pour la Model Y depuis le 19 avril.