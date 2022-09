Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Des marchés au calme

(AOF) - Les marchés actions américains sont attendus en hausse. La publication mardi des chiffres mensuels des prix à la consommation (CPI) , attendus en progression de 8,1% sur un an en août après +8,5% en juillet, sera particulièrement surveillée par les investisseurs. De son côté, La Fed est entrée samedi en période de « blackout », ce qui signifie que ses membres ne peuvent plus s’exprimer publiquement avant le 21 septembre, date de l’annonce de sa décision. Vers 14h55, les futures sur S&P500 et Nasdaq 100 gagnent respectivement 0,40% et 0,29%

Hier à Wall Street

Vendredi, les marchés actions américains ont confirmé la hausse initiée lors des deux précédentes séances. Les investisseurs semblent avoir digéré la perspective d'un resserrement monétaire toujours accéléré. Côté valeurs, certaines ont été à la fête à l'instar de Tesla qui a grimpé de 3,6% après son projet d'ouverture d'une raffinerie de lithium au Texas .Le Dow Jones a progressé de 1,19% à 32 157,71 points, tandis que le Nasdaq Composite a gagné 2,11% à 12 112,31 points.

Les chiffres macroéconomiques

Aucune publication d'importance n'est attendue.

Les valeurs à suivre

Johnson & Johnson

Le groupe Johnson & Johnson (J&J), qui est présent dans la santé au travers de trois domaines d'activités produits de soin, dispositifs médicaux et la pharmacie, a conclu un accord amiable de 300 millions de dollars australiens, soit environ 200 millions d'euros, pour mettre un point final à deux actions en nom collectif - intentées par Shine Lawyers - qui le visait concernant des implants pelviens défectueux à des femmes australiennes. Le titre perdait 0,06% à 165,65 dollars dans les échanges d'avant-Bourse.

Twitter

Dans une lettre adressée vendredi à Twitter, un avocat d'Elon Musk a fait valoir qu'un paiement d'environ 7 millions de dollars effectué par l'entreprise à un lanceur d’alerte donnait au milliardaire davantage de munitions pour se retirer d'un accord de 44 milliards de dollars visant à racheter le réseau social. En juin,Twitter a accepté de verser 7 millions de dollars à Peiter Zatko, qui était responsable de la sécurité de l'entreprise avant d'être licencié en janvier.

Walt Disney

L'investisseur activiste Daniel Loeb renonce à réclamer la scission d'ESPN, un bouquet de chaînes sportives détenu par Walt Disney. L'homme d'affaires explique "mieux comprendre" désormais son potentiel de croissance. Daniel Loeb, dont le fonds spéculatif Third Point a révélé en août qu'il avait acquis une participation d'un milliard de dollars dans la société, avait appelé à la scission d'ESPN pour réduire la dette du groupe.