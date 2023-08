Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Des marchés attendus en repli ; tensions sur les taux

(AOF) - Les marchés actions américains sont attendus sur une note négative pour la dernière séance de la semaine. Le climat est tendu après le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed, les investisseurs craignant un nouveau durcissement des taux. Sans compter les perspectives économiques décevantes de la Chine qui n'incitent guère à l'appétit pour le risque. Le taux américain à dix ans a atteint hier un pic à 4,328%, au plus haut depuis octobre dernier. A quelques minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P et ceux du Nasdaq perdent 0,68% et 0,93%.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé sur une note négative. Le contexte reste pesant après le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed qui a entraîné une vague d'inquiétudes concernant un nouveau durcissement des taux. Les inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressorties inférieures aux attentes. Walmart a reculé en Bourse alors que la chaîne américaine de supermarchés a dégagé un bénéfice net record de 7,90 milliards de dollars pour son deuxième trimestre. Le Dow Jones a faibli de 0,84% à 34 474 points tandis que le Nasdaq a perdu 1,17% à 13 316 points.

Les chiffres macroéconomiques

Aucune statistique d'importance n'est attendue ce jour.

Les valeurs à suivre

Applied Materials

Equipementier majeur dans l'industrie des semi-conducteurs, Applied Materials a généré un chiffre d'affaires de 6,43 milliards de dollars en baisse de 1 % d'une année sur l'autre, au troisième trimestre 2023. Sur la base GAAP, la société a déclaré une marge brute de 46,3%, un résultat d'exploitation de 1,80 milliard de dollars, soit 28 % des ventes nettes, et un bénéfice par action (BPA) de 1,85 dollar. Son résultat net a diminué de 3% sur ce trimestre passant de 1,6 à 1,56 milliard d'euros. La société a généré 2,58 milliards de dollars de trésorerie d'exploitation.

Deere & Company

Spécialisée dans la fabrication de matériel agricole, la société Deere & Company a déclaré un bénéfice net de 2,978 milliards de dollars pour le troisième trimestre clos le 30 juillet 2023, soit 10,20 dollars par action, contre un bénéfice net de 1,884 milliard de dollars, soit 6,16 dollars par action, pour le trimestre clos le 31 juillet 2022. Lors des neuf premiers mois de l'année, son bénéfice net attribuable s'est élevé à 7,797 milliards de dollars, soit 26,35 dollars par action, contre 4,885 milliards de dollars, soit 15,88 dollars par action, pour la même période de l'année précédente.

Estée Lauder

Pour son exercice fiscal 2022/2023, Estée Lauder a déclaré un bénéfice net annuel de 1,01 milliard de dollars, contre un bénéfice net de 2,39 milliards de dollars l'année précédente. Le bénéfice net dilué par action ordinaire a été de 2,79 dollars, contre 6,55 dollars l'année précédente. Le groupe de cosmétiques a dégagé un chiffre d'affaires net de 15,91 milliards de dollars pour son exercice fiscal clos le 30 juin 2023, soit une baisse de 10 % par rapport aux 17,74 milliards de dollars de l'exercice précédent.

Ford

SK On, EcoProBM et Ford annoncent un investissement de 1,2 milliard de dollars canadiens pour la construction d'une usine de fabrication de cathodes qui fournira les matériaux nécessaires aux batteries des futurs véhicules électriques de Ford. Lorsque la production commencera au cours du premier semestre 2026, le site aura la capacité de produire jusqu'à 45 000 tonnes de matériaux actifs cathodiques par an.

IBM

IBM étend sa collaboration avec Microsoft pour aider les clients à accélérer le déploiement de l'IA générative. Le spécialiste du matériel informatique propose une nouvelle offre qui fournira aux clients l'expertise et la technologie dont ils ont besoin pour innover dans leurs processus métier et mettre à l'échelle l'IA générative de manière efficace. Cette offre " Azure OpenAI Service ", disponible sur Azure Marketplace, est un service d'IA entièrement géré qui permet aux développeurs et aux scientifiques des données d'appliquer de puissants modèles de langage à grande échelle.

KKR

A-Gas, leader mondial de la fourniture et de la gestion du cycle de vie des gaz réfrigérants, a annoncé que ses propriétaires, y compris le propriétaire majoritaire KKR, ont conclu un accord définitif pour vendre une participation majoritaire dans la société à TPG Rise Climate (la stratégie d'investissement climatique de la plateforme mondiale d'investissement d'impact de TPG, TPG Rise). KKR restera un actionnaire minoritaire important de l'entreprise et continuera à travailler en collaboration avec TPG Rise Climate et l'équipe dirigeante d'A-Gas.

WeWork

WeWork, le fournisseur d'espaces de travail est en hausse de 1,3% en pré-Bourse après avoir annoncé qu'il procéderait à un regroupement d'actions à raison de 1 pour 40 de ses actions ordinaires de classe A et de classe C, à compter du 1er septembre. WeWork, firme new-yorkaise lancée en 2010, a essuyé une perte nette de 397 millions de dollars au deuxième trimestre, de 0,21 dollar par action diluée, contre une perte de 0,76 dollar un an plus tôt.