Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Des marchés attendus en ordre dispersé

(AOF) - Les marchés actions américains sont attendus sur une note prudente à l'ouverture. Après le rapport mensuel sur l'emploi américain, publié vendredi, qui a montré une résilience du marché du travail, les investisseurs prendront connaissance mercredi les chiffres des prix mensuels à la consommation aux Etats-Unis. Figure à l'agenda de ce lundi les données sur les stocks des grossistes. A quelques minutes des premières transactions, les futures sur le S&P gagnent 0,16% et ceux sur le Nasdaq perdent 0,13%.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé dans le vert pour la dernière séance de la semaine. Les chiffres mensuels de l'emploi ont montré la résilience du marché de l'emploi, 253 000 emplois ont été créés dans le pays dans le secteur privé non-agricole, largement au-dessus des 180 000 créations attendues. Côté valeurs, Apple s'est particulièrement illustré, progressant de près de 5% à la faveur de résultats trimestriels au-dessus des attentes. Le Dow Jones s'est amélioré de 1,65% à 33 674, 38 points tandis que le Nasdaq a progressé de 2,25% à 12 235,41 points.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, les stocks de grossistes en mars seront connus à 16h00.

Les valeurs à suivre

Berkshire

Berkshire, dont le titre avance de 1,5% en pré-Bourse, a fait état d'un bénéfice trimestriel de 35,5 milliards de dollars contre 5,58 milliards de dollars un an plus tôt. Le bénéfice d'exploitation trimestriel a augmenté de 13 %, passant de 7,16 milliards de dollars à 8,07 milliards de dollars. La société de Warren Buffett a par ailleurs déclaré racheter pour 4,4 milliards de dollars de ses propres actions.

Qualcomm

Qualcomm a annoncé son intention de racheter le groupe israélien Autotalks, spécialiste des puces destinées à la prévention des accidents routiers, ce qui lui permettra de se renforcer dans le secteur de l'automobile. Qualcomm avait déclaré l'année dernière que son " pipeline " d'activités automobiles avait augmenté pour atteindre 30 milliards de dollars, soit une hausse de plus de 10 milliards de dollars depuis l'annonce faite fin juillet.

Tyson Foods

Tyson Foods, dont l'action recule de 5% en pré-Bourse, a revu à la baisse sa prévision de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année. Dans un contexte difficile marqué par des hausses de prix et et la persistance d'une inflation élevée, L'entreprise américaine de transformation de la viande s'attend désormais à ce que son chiffre d'affaires pour l'exercice 2023 se situe entre 53 et 54 milliards de dollars, contre une prévision précédente de 55 à 57 milliards de dollars.