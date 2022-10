Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Des investisseurs dans l'expectative des chiffres de l'inflation et du chômage aux USA

(AOF) - Les marchés actions américains sont attendus à l'équilibre ou presque à l'ouverture. Les investisseurs seront attentifs cette semaine aux chiffres de l'inflation américaine en septembre et aux inscriptions au chômage hebdomadaires pour voir si la résistance de l'économie américaine va finir par céder face au resserrement de la politique monétaire de la Fed. Le billet vert repart à la hausse face à l'euro. Côté valeurs, l'automobile et les semi-conducteurs sont à la peine. A quelques minutes de l’ouverture, les futures sur le S&P 500 gagnent 0,10% tandis que celles sur le Nasdaq cèdent 0,05%.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé dans le rouge vendredi sur fond de création d'emplois plus élevées que prévu au mois de septembre aux Etats-Unis. Des statistiques qui confortent la probabilité d'une forte hausse des taux de la Réserve fédérale le mois prochain. En Bourse, plusieurs valeurs de la filière semi-conducteurs (AMD, Intel, Nvidia, etc.) ont baissé subissant la faiblesse du marché du PC. Le Dow Jones a clôturé en baisse de 2,11% à 29 296,79 points, tandis que le Nasdaq Composite a cédé 3,80% à 10 652,40 points.

Les chiffres macroéconomiques

Aucun indicateur d'importance n'est attendu aujourd'hui.

Les valeurs à suivre

Amazon

Amazon a annoncé aujourd'hui son intention d'investir plus d'un milliard d'euros au cours des cinq prochaines années pour électrifier et décarboniser davantage son réseau de transport en Europe. Amazon dispose de plus de 3 000 camionnettes électriques qui livrent des colis à ses clients dans toute l'Europe et, grâce à l'investissement annoncé aujourd'hui, prévoit de porter sa flotte à plus de 10 000 véhicules d'ici 2025.

General Motors

L'action du fabricant automobile américain General Motors cédait 4,63% dans les échanges en avant-Bourse après que la valeur a été dégradée par UBS à Neutre contre Achat auparavant, avec un objectif de cours ramené de 56 à 38 dollars, que le broker justifie par son exposition au risque de récession. Le broker pronostique que "le BPA sera plus que divisé par deux l'année prochaine, car les gains de prix/mixdu passé s'inverseront en cas de récession."

Intel

Les États-Unis ont imposé vendredi de nouvelles restrictions à l'exportation de semi-conducteurs avancés et d'équipements pour la fabrication de puces dans le but de freiner les progressions technologiques et militaires de la Chine. Les règles exigeront des groupes technologiques américains qu'ils obtiennent une licence du ministère du Commerce pour exporter certaines puces utilisées pour l'intelligence artificielle et les superordinateurs, ont déclaré de hauts responsables de l'administration, rapporte le Wall Street Journal.