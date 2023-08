Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Des indices sur une note hésitante avant les minutes de la Fed

(AOF) - Les marchés actions américains s'inscrivent proches de l'équilibre. Les investisseurs sont tiraillés entre des inquiétudes sur la santé de l'économie chinoise et sur l'état de forme du secteur bancaire américain après les avertissements des agences de notation. Dans le lot d'indicateurs de la journée figurent les minutes de la Fed. Côté valeurs, le distributeur Target est attendu en hausse malgré des prévisions abaissées sur l'année. A quelques minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P et ceux du Nasdaq perdent respectivement 0,07% et 0,09%.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont terminé en repli. Les données sur les ventes au détail et la production industrielle chinoises, inférieures au consensus de marché, ont entraîné un climat d'inquiétude. Côté indicateurs, les ventes au détail en juillet sont ressorties supérieures aux attentes aux Etats-Unis tandis que l'activité manufacturière de New York en août a reculé de plus 20%. Côté valeurs, Home Depot a progressé après avoir dévoilé des résultats trimestriels meilleurs que prévu. Le Dow Jones a perdu 1,02% à 34 946 points tandis que le Nasdaq a fléchi de 1,14% à 13 631 points.

Les chiffres macroéconomiques

1,442 million de permis de construire ont été enregistrés en juillet en rythme annuel aux Etats-Unis. Le consensus visait 1,463 million, après 1,441 million en juin. De plus, 1,452 million de mises en chantier ont été enregistrées en juillet en rythme annuel. Le consensus visait 1,448 million, après 1,398 million en juin.

Aux Etats-Unis, la production industrielle en juillet sera connue à 15h15 et les stocks hebdomadaires de pétrole brut à 16h30.

Les minutes de la Fed seront dévoilés à 20h.

Les valeurs à suivre

Carlyle

La société pétrolière Maurel & Prom annonce que son Conseil d'administration a autorisé la signature d'un contrat d'achat d'actions avec Carlyle International Energy Partners, fonds d'investissement privé américain. Il s'agit d'un contrat en vue de l'acquisition de 100% des actions d'Assala Energy Holdings Ltd. et de toutes ses filiales détentrices de tout le portefeuille d'actifs de production, de transport et de stockage de brut au Gabon. La finalisation de la transaction est prévue entre le quatrième trimestre 2023 et le premier trimestre 2024.

General Electric

L'activité Digital de GE Vernova a annoncé l'acquisition de Greenbird Integration Technology AS, une société de plateforme d'intégration de données axée sur les services publics. Cette acquisition souligne l'engagement de GE Vernova à investir dans les technologies et les talents qui aident à accélérer le réseau énergétique durable. Les conditions financières de l'acquisition ne sont pas divulguées.

Intel

Intel a fait part ce mercredi de l'abandon de son projet d'acquisition pour 5,4 milliards de dollars de la société israélienne Tower Semiconductor. Motif invoqué : le géant américain des puces informatiques n'a pu obtenir en temps voulu les autorisations réglementaires. Intel va verser à Tower Semiconductor, dont l'action reculait de 9% en pré-Bourse à New-York, des frais de résiliation de 353 millions de dollars. La réalisation de l'opération avait déjà été reportée à plusieurs reprises

Occidental Petroleum

Entreprise pétrolière et gazière, Occidental Petroleum a conclu un accord d'achat définitif pour acquérir toutes les actions en circulation de Carbon Engineering Ltd. pour une contrepartie totale en espèces d'environ 1,1 milliard de dollars, qui sera versée en trois paiements annuels à peu près équivalents, le premier étant effectué à la clôture de la transaction. Cette transaction devrait être finalisée avant la fin de l'année 2023, sous réserve de l'examen des tribunaux canadiens, des approbations réglementaires canadiennes et américaines et d'autres conditions de clôture habituelles.

Target

Target, dont le titre avançait d'environ 8% en avant-Bourse, a publié des résultats trimestriels meilleurs que prévu. Le détaillant a dégagé sur le deuxième trimestre clos un bénéfice net de 835 millions de dollars et 1,80 dollar par titre, contre 183 millions de dollars un an plus tôt. Les ventes ont décliné de 5% sur la période à 24,8 milliards de dollars. Le consensus était de 1,43 dollar de bpa pour 25,2 milliards de revenus.