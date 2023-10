Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Des indices sous pression sur fond de hausse des taux

(AOF) - Les marchés actions américains sont attendus dans le rouge pour la première séance de la semaine. Après avoir décliné en fin de semaine dernière, les taux s'affichent en hausse ce lundi, dépassant leur plafond de 5%. Les investisseurs s'inquiètent par ailleurs d'une possible aggravation du conflit entre Israël et le Hamas. La semaine dernière, les tensions géopolitiques ont poussé l'indice VIX de volatilité à son plus haut depuis mars. A quelques minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P 500 et le Nasdaq Composite perdent respectivement 0,28% et 0,27%.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont nettement reculé à la clôture. La situation au Proche-Orient reste au cœur des préoccupations des investisseurs. Ils s'inquiètent d'un risque d'escalade dans la région une fois déclenché l'assaut d'Israël sur la bande de Gaza. Autre valeur refuge, le rendement des emprunts d’Etat se replie. Le 10 ans américain a perdu 6,8 points de base à 4,92%. Sur le plan des valeurs, American Express a dévoilé une performance trimestrielle meilleure que prévu. Le Dow Jones a perdu 0,86% à 33 127,28 points et le Nasdaq Composite a reculé de 1,53 % à 12 983,81 points.

Les chiffres macroéconomiques

Aucune statistique d'importance n'est attendue ce jour.

Les valeurs à suivre

Alphabet

L'autorité de la concurrence au Japon a déclaré lundi avoir ouvert une enquête sur le moteur de recherche Google pour une éventuelle violation des règles antimonopole. La Japan Fair Trade Commission (JFTC) a déclaré qu'elle enquêtait pour savoir si Google avait violé la loi japonaise sur l'antimonopole en reversant une partie de ses revenus aux fabricants de smartphones Android à la condition qu'ils n'installent pas de moteurs de recherche rivaux.

Chevron

Compagnie pétrolière des États-Unis, Chevron a trouvé un accord avec Hess (entreprise pétrolière américaine) pour acquérir la totalité de ses actions en circulation dans le cadre d'une transaction d'une valeur totale de 53 milliards de dollars, soit 171 dollars par action selon le cours de clôture de Chevron le 20 octobre 2023. Selon les termes de l'accord, les actionnaires de Hess recevront 1.0250 actions de Chevron pour chaque action de Hess. La valeur totale de la transaction, y compris la dette, est de 60 milliards de dollars.

Cigna

Un groupe de quatre pharmacies a déposé une proposition de recours collectif (class action) contre Express Scripts Inc (ESI), l'unité de gestion des prestations pharmaceutiques de Cigna Group : la plainte accuse la société de s'entendre avec son concurrent Prime Therapeutics pour facturer des frais plus élevés et rembourser les pharmacies à des taux inférieurs. La plainte déposée devant le tribunal fédéral de Milwaukee (Wisconsin) dénonce l'accord de collaboration de trois ans annoncé en 2019 par les deux sociétés comme prétexte pour fixer les taux de remboursement et les frais

Goldman Sachs

Goldman Sachs Asset Management annonce aujourd'hui le closing final de son fonds West Street Infrastructure Partners IV et de ses véhicules associés (WSIP IV). Le fonds a levé 4 milliards de dollars au total, conformément à son objectif initial. Il s'agit du dernier millésime d'une série de fonds phares dédiés à l'investissement dans des infrastructures " value-add ", axées sur le marché intermédiaire.

Viatris

Le laboratoire pharmaceutique américain Viatris est attendu en baisse en pré-marché à Wall Street après avoir annoncé vendredi que son président depuis 2020, Rajiv Malik, prendra sa retraite en tant que dirigeant de l'entreprise à compter du 1er avril 2024. Ancien président du laboratoire Mylan (2007-2020) il a joué un " rôle clé " dans la fusion de cette société avec Viatris et Upjohn en 2020 . " Ce fut un véritable privilège de faire la connaissance de Rajiv et de travailler à ses côtés au cours de l'année écoulée ", a déclaré Scott A. Smith, CEO de Viatris.

Walgreens Boots Alliance

Walgreens Boots Alliance est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street après que JP Morgan a relevé sa recommandation de "neutre" à "surpondérer ".Nous pensons qu'une nouvelle ère s'ouvre aujourd'hui pour les actions de WBA, Tim Wentworth assumant le rôle de CEO " déclare le broker . " Même s'il y a clairement du travail à faire, avec une nouvelle équipe de direction axée sur la santé et une barre abaissée mais crédible, WBA a l'opportunité de surmonter plusieurs obstacles au cours des prochains trimestres et d'améliorer ses performances "