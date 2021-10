Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Début de semaine prudent

(AOF) - Les marchés actions américains sont attendus en petite baisse à l'ouverture. Les investisseurs restent prudents. Plusieurs motifs d'inquiétudes pèsent sur les actifs à risque depuis début septembre : les tensions inflationnistes persistantes, le risque d'un resserrement monétaire plus rapide que prévu et la saga Evergrande en Chine. Signe de ce regain de nervosité, le rendement du Bon du Trésor américain à 10 ans remonte de 2,85 points de base à 1,492%. Vers 15h, les futures sur S&P500 et Nasdaq 100 cède 0,12% à 4 339 points et 0,25% à 14 725 points.

Vendredi à Wall Street

Indécis à l'ouverture, Wall Street a finalement clôturé sur une franche hausse. Les investisseurs ont profité de la récente faiblesse du marché pour racheter à bon compte. Les données économiques du jour étaient globalement favorables, notamment la consommation des ménages et l'activité dans le secteur manufacturier. Autre bonne nouvelle, l'annonce par Merck des bons résultats de son traitement expérimental par voie orale contre le Covid-19. Le Dow Jones a gagné 1,43% à 34 326,46 points et le Nasdaq, 0,82% à 14 566,7 points. Sur la semaine, le Dow Jones cède 1,56% (-2;69% pour le Nasdaq).

Les chiffres macroéconomiques

Les investisseurs se contenteront des commandes à l'industrie en août à 16h.

Les valeurs à suivre

3M

JPMorgan a abaissé sa recommandation de Surpondération à Neutre et son objectif de cours de 215 dollars à 210 dollars sur 3M. Le bureau d'études constate peu de progrès en ce qui concerne la gestion de son passif ou son exécution, avec une visibilité limitée du point de vue de la communication sur ces deux sujets.

Pfizer/BionTech

Une mise à jour des vaccins Covid-19 pourrait être nécessaire l'année prochaine, car le coronavirus à l'origine de la maladie mute pour échapper à l'immunité, a déclaré Uğur Şahin, PDG de BioNTech, dans une interview accordée au Financial Times. Le directeur général de la société allemande qui a développé un vaccin Covid avec le géant américain des médicaments Pfizer a ajouté que le coronavirus était là pour rester et qu'il continuerait à s'adapter.

Tesla

Tesla a levé voile samedi dernier sur ses chiffres de livraisons du troisième trimestre 2021. Ainsi, la firme d’Elon Musk a livré 241 300 véhicules sur la période, soit une hausse de 20% par rapport au trimestre précédent. C’est plus que ce qu’anticipaient les analystes, selon Refinitiv, soit 229 242 livraisons. De surcroît, c’est un nouveau record malgré un contexte marqué par la pénurie de semi-conducteurs.