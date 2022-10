Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Climat de morosité sur les marchés

L'administration Biden se pose la question de savoir si les États-Unis devraient soumettre certains projets d'Elon Musk à des examens pour des questions de sécurité nationale, notamment le rachat de Twitter et le réseau de satellites Starlink de SpaceX, affirme Bloomberg citant des personnes proches.

Snap, la maison mère du service de messagerie Snapchat, est attendue en forte baisse en raison d’une panne de croissance. Au troisième trimestre, le groupe a enregistré une perte nette de 359,5 millions de dollars, soit - 22 cent par action, contre une perte nette de 71,96 millions de dollars ou - 5 cents par action, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le groupe a enregistré un bénéfice par action de 8 cents. Ses revenus ont progressé de 6% à 1,13 milliard de dollars, ressortant en dessous des attentes du marché : 1,14 milliard de dollars.

Le titre du groupe de services parapétroliers Schlumberger progresse légèrement dans les échanges d'avant-Bourse, après la publication de ses résultats du troisième trimestre 2022. Son bénéfice dilué par action est en hausse de 62% à 0,63 dollar, contre 0,39 dollar au troisième trimestre 2021. Son Ebitda ajusté est en progression de 35% à 1,75 milliard, contre 1,29 milliard un an auparavant à la même époque. Sa marge d'Ebitda ajustée s'inscrit en conséquence en hausse également de 133 points de base sur un an : elle passe de 22,2% à 23,5%.

Les marchés actions américains ont finalement terminé en baisse non sans avoir passé une bonne partie de la séance dans le vert. En dépit de publications trimestrielles qui sont sorties solides pour certaines grandes entreprises cotées, l'heure n'est pas à l'optimisme mais à l'inquiétude autour du resserrement monétaire de la Fed. La banque centrale américaine devrait annoncer une quatrième hausse consécutive de 75 points de base du taux ,le 2 novembre, lors de sa prochaine réunion. Le Dow Jones a cédé 0,3% à 30 333 points tandis que le Nasdaq Composite a reculé de 0,61% à 10.614 points.

(AOF) - Les marchés actions américains sont attendus en baisse dans le prolongement des Bourses européennes qui marquent également le pas à mi-séance. L’aversion au risque est bien au rendez-vous tant les inquiétudes sur la conjoncture et la remontée des taux remontent à la surface. Le président de la Fed de Philadelphie, Patrick Harker, a laissé entendre hier que la Fed "continuera à relever les taux pendant un certain temps". A quelques minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P 500 perdent 0,80% tandis que ceux sur le Nasdaq Composite cèdent 1,26%.

