Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Baisse en vue, le risque ukrainien prend de l'ampleur

Carl Icahn veut faire élire deux candidats au conseil d’administration de McDonald’s. L’investisseur activiste souhaite que le géant américain de la restauration rapide ne se fournisse plus en viande chez des éleveurs qui gardent les porcs dans des cages.

Home Depot a publié un bénéfice net au trimestre clos le 30 janvier 2022 de 3,35 milliards de dollars, soit 3,21 dollars par action, contre 2,86 milliards de dollars, ou 2,65 dollars par action, un an pus tôt. Le consensus FactSet visait un BPA de 3,18 dollars. La marge brute a reculé de 33,6% à 33,2% en raison d'une hausse des coûts, alors que le chiffre d'affaires de l'enseigne de magasins de bricolage et de décoration a progressé de 10,7% (+8,1% en organique) à 35,72 milliards de dollars. Le consensus s'élevait à 34,88 milliards de dollars.

L'Etat néerlandais, Delta Air Lines et China Eastern devraient participer à la prochaine recapitalisation que projette de réaliser Air France-KLM "dans les prochains mois", a rapporté dimanche Les Echos. Rappelons que l'Etat français participera également à cette opération. L'objectif d'Air France-KLM est de lever jusqu'à 4 milliards d'euros en combinant une augmentation de capital et une émission d'obligations perpétuelles convertibles, considérées comme des quasi-fonds propres. S'y ajouteront des cessions d'actifs pouvant atteindre 500 millions d'euros.

Worldline est entré en négociations exclusives après avoir reçu une offre d'achat ferme des fonds Apollo pour l'acquisition de ses activités Terminaux, Solutions et Services (TSS). Les négociations sont basées sur une offre ferme d'achat pour 100% des titres de TSS pour un prix comprenant un montant de 1,7 milliard d'euros ainsi que des actions de préférence pouvant atteindre un montant allant jusqu'à 0,9 milliard d'euros sur la base de la création de valeur future de TSS.

Aux Etats-Unis, l'indice S&P Case-Shiller des prix immobiliers en décembre est programmé à 15h, les indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en février à 15h45 et l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board en février, à 16h.

(AOF) - Les marchés actions américains sont attendus en baisse à l'ouverture. Wall Street était fermé hier en raison du "President's Day", les investisseurs réagiront donc l'aggravation de la tension géopolitique en Ukraine. Si l'impact de la crise s'annonce limité pour les entreprises américaines, les économistes redoutent les effets d'une forte hausse des prix de l'énergie qui pourrait pénaliser la croissance mondiale. Au chapitre des valeurs, le secteur pétrolier pourrait bénéficier de la hausse des cours du pétrole. Vers 14h50, les futures sur S&P500 et Nasdaq 100 cèdent 0,3% et 0,4%.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.