Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Baisse attendue : taux 1 : Fed 0

(AOF) - Les marchés américains sont attendus en baisse, les futures sur le S&P 500 étant attendus en repli de 0,64%. Les commentaires du président de la Fed n'ont pas d'effet sur le marché des taux. Le rendement du 10 ans américain gagne actuellement près de 10 points de base à 1,744% ! Les données du jour sont mitigées : un très bon Phlily Fed et des inscriptions hebdomadaires au chômage plus élevées que prévu. Les futures sur le Nasdaq perdent 1,24% à quelques minutes de l'ouverture.

Hier à Wall Street

Wall Street a terminé en hausse, rassuré par la Fed. La banque centrale n'a pas modifié sa politique monétaire. Elle a en revanche relevé sa prévision de croissance du PIB 2021 de 4,2% à 6,5% et abaissé cette du chômage à 4,5% contre 5% auparavant. Elle maintiendra sa stratégie inchangée encore un certain temps en raison de la faiblesse du marché du travail, notamment auprès des minorités. Par ailleurs, le regain d'inflation n'est, selon elle, que temporaire. Le Dow Jones a gagné 0,58% à 33 015,37 pts, soit un nouveau record. Le Nasdaq a progressé de 0,,4% à 13 525,2 points.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice de la Fed de Philadelphie pour le secteur manufacturier est passé de 23,1 en février à 51,8 en mars, son niveau le plus élevé en près de 50 ans. Le consensus Reuters s'élevait à 23.

770 000 inscriptions au chômage ont été enregistrée au cours de la semaine du 13 mars, un nombre supérieur au consensus Reuters de 700 000. Le chiffre de la semaine précédente a été relevé de 13 000 à 725 000.

Les valeurs à suivre

ACCENTURE

Accenture a dévoilé des résultats plus élevés qu'anticipé au deuxième trimestre, clos fin février. Le groupe de conseil en management, technologies et externalisation a réalisé un bénéfice net de 1,44 milliard de dollars, soit 2,23 dollars par action, à comparer avec 1,23 milliard de dollars, soit 1,91 dollar, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action a atteint 2,03 dollars, soit 14 cents de mieux que le consensus FactSet. Le chiffre d'affaires a augmenté de 8% à 12,03 milliards de dollars alors que le marché visait 11,83 milliards.

ALPHABET

Google a annoncé 7 milliards de dollars d'investissements aux États-Unis qui permettront de créer au moins 10 000 nouveaux emplois cette année, selon la presse américaine. Elle va investir dans des bureaux et des centres de données, dont plus d'un milliard de dollars dans son État d'origine, la Californie, a indiqué Sundar Pichai, directeur général de Google. Une partie de cet argent sera utilisée pour l'expansion de centres de données au Nebraska, en Caroline du Sud, en Virginie, au Nevada et au Texas.

AMC ENTERTAINMENT

Bonne nouvelle pour AMC Entertainment. Le géant américain prévoit que 99% de ses salles de cinémas seront ouvertes aux Etats-Unis d'ici le 26 mars prochain. Les réouvertures débuteront ce vendredi en Californie avec plus de 40 localisations. AMC voit ainsi le bout du tunnel, alors que la pandémie de Covid-19 l'avait contraint à fermer ses salles pendant quasiment un an.