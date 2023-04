Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Baisse attendue et prudence, le cocktail du jour

(AOF) - Les marchés actions américains sont attendus en baisse à l'ouverture dans le sillage des Bourses européennes. La prudence et l'aversion pour le risque vont donner la tonalité de cette nouvelle séance. Les investisseurs ont toujours le regard tourné vers Fed alors que son Livre Beige, qui sert de base de travail au comité de politique monétaire en vue de la réunion des 2 et 3 mai, sera publié ce mercredi en début de soirée. A quelques minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P et ceux sur le Nasdaq perdent respectivement 0,63% et 0,85%.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé en baisse au moment où les résultats d'entreprises battent leur plein. Les investisseurs ont notamment été déçus par ceux de Johnson & Johnson et Goldman Sachs. La banque a reculé de 1,7% après avoir publié un bénéfice trimestriel en chute de 19%. Cette séquence de publications intervient alors que la réunion de la Fed, programmée début mai, devrait se traduire par un nouveau relèvement des taux de 25 points de base. Le Dow Jones a cédé 0,03% à 33 976,63 points tandis que le Nasdaq a perdu 0,04% à 12 153,41 points.

Les chiffres macroéconomiques

L'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole sera communiquée à 16h00 et le livre beige de la Fed sur la santé de l'économie américaine à 20h00.

Les valeurs à suivre

Abbot

Abbott est attendu en hausse à Wall Street après avoir publié un bénéfice net par action dilué ajusté de 1,03 dollar pour le premier trimestre 2023, supérieur aux attentes: son objectif de bénéfice par action dilué ajusté reste inchangé, entre 4,30 et 4,50 dollars. Les ventes déclarées totales pour la période ressortent à 9,74 milliards de dollars, en baisse de 18,1% sur un an du fait de la baisse des tests Covid-19. Le dividende trimestriel sera de 0,51 dollar par action. Abbott prévoit maintenant une croissance organique des ventes annuelles 2023, hors tests COVID-191, de 5 à 9% .

Baker Hughes

Groupe parapétrolier de Houston, Baker Hughes a publié pour le premier trimestre 2023 un bénéfice de 576 millions de dollars contre 72 millions de dollars à la même période en 2022. Sur ce trimestre, ses revenus de 5,7 milliards de dollars est en croissance de 18% en glissement annuel. Son bénéfice opérationnel ajusté de 512 millions de dollars est, lui, en augmentation de 47%. Son Ebitda ajusté a progressé de 25% à 782 millions de dollars. Ses commandes s'élèvent à 7,6 milliards de dollars pour ce trimestre, soit une hausse de 12 % d'une année sur l'autre.

Morgan Stanley

Les profits de Morgan Stanley ont moins reculé que prévu au premier trimestre grâce à son activité de gestion de fortune. Son bénéfice net, part du groupe, a baissé de 20% à 2,84 milliards de dollars, soit 1,70 dollar par action. Il a dépassé de 8 cents le consensus Refinitiv. Les revenus ont reculé de 2% à 14,52 milliards de dollars, alors qu'ils étaient anticipés à 13,97 milliards de dollars.

Netflix

Au titre de son premier trimestre fiscal, le bilan est plutôt favorable pour Netflix qui a dépassé les attentes de bénéfices mais raté le consensus de revenus et celui des gains d'abonnés. Son résultat net ressort à 1,31 milliard contre 1,6 milliard. La marge opérationnelle s'est repliée à 21% contre 25,1% au premier trimestre 2022. La firme a généré un chiffre d'affaires de 8,16 milliards de dollars, en hausse de 3,7%, le consensus étant fixé à 8,18 milliards de dollars. " Pour faire bref, nous commençons bien 2023 ", ont fait savoir les nouveaux dirigeants Greg Peters et Ted Sarandos.

News Corp

La chaîne américaine Fox News, à laquelle il était reproché d'avoir soutenu de fausses affirmations de Donald Trump sur des fraudes électorales lors du scrutin présidentiel de 2020, a trouvé un accord de dernière minute avec l'entreprise qui l'accusait : Dominion Voting Systems. Cette entreprise de machines de vote électronique lui réclamait initialement 1,6 milliard de dollars de dommages-intérêt pour diffamation. Les deux parties ont finalement trouvé un compromis de dernière minute, évitant ainsi au groupe de médias un procès.

United Airlines

United Airlines est attendue en légère hausse à Wall Street après avoir déclaré une perte nette ajustée de 207 millions de dollars pour le premier trimestre 2023, soit une perte diluée ajustée par action de 0,63 dollar, contre un consensus de 0,73 dollar. La compagnie souligne qu'elle a augmenté le total des recettes d'exploitation de 51,1 % par rapport au premier trimestre 2022 à 11,43 milliards de dollars, en ligne avec les attentes. United Airlines reste confiante quant à l'objectif de bénéfice annuel dilué ajusté par action pour 2023, qui se situe entre 10 et 12 dollars.