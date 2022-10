Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Attentisme en vue, Tesla en vedette

(AOF) - Les marchés américains devraient ouvrir proches de l'équilibre, avec un biais positif. Le rendement du 10 ans américain progresse d'environ 3 points de base à 4,7%. Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont de nouveau surpris favorablement. Du côté des entreprises, les résultats sont mitigés. Tesla a déçu et devrait fortement baisser, tandis qu'IBM a réservé de bonnes surprises. A quelques minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P 500 gagnent 0,07% tandis que ceux sur le Nasdaq Composite perdent 0,8%.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé dans le rouge. Les nouvelles ont été pourtant bonnes sur le front des résultats des entreprises depuis mercredi soir. Procter & Gamble et Netflix ont notamment dévoilé des performances meilleures que prévu et ont progressé. La multinationale des industries créatives a signé la plus forte hausse du S&P 500. En revanche, la hausse permanente du rendement du 10 ans - qui a fini à 4,126% - contrarie les investisseurs. Le Dow Jones a perdu 0,33% à 30 423,81 points tandis que le Nasdaq Composite a reculé de 0,85% à 10 680,51 points.

Les chiffres macroéconomiques

L’indice manufacturier de la Fed de Philadelphie est ressorti à - 8,7 en octobre, à comparer avec un consensus de – 5 et -9,9 en septembre.

214 000 inscriptions au chômage ont été enregistrées la semaine dernière aux Etats-Unis après 226 000 la semaine précédente, chiffre révisé de 228 000. Le consensus s’élevait à 230 000.

Les ventes de logements existants en septembre et l'indice des indicateurs avancés en septembre seront connus à 16 heures.

Les valeurs à suivre

American Airlines

Au troisième trimestre 2022, American Airlines a publié un bénéfice net de 478 millions de dollars hors éléments spéciaux, soit 69 cents par action diluée, contre 56 cents attendus selon Refinitiv. En comparaison, au troisième trimestre 2021, elle avait affiché un bénéfice net de 169 millions de dollars, soit 0,25 dollar par action diluée. En excluant les éléments spéciaux nets, la compagnie avait accusé une perte nette de 641 millions de dollars, soit une perte de 99 cents dollar par action.

AT&T

AT&T, l'opérateur télécoms américain dont l'action prenait 2,8% en avant-Bourse, a publié des profits trimestriels supérieurs aux attentes de marché. Au titre du troisième trimestre fiscal, le chiffre d'affaires ressort à 30 milliards de dollars, pour un bénéfice ajusté par action de 68 cents. Le consensus était de 61 cents de bénéfice ajusté par titre et 29,8 milliards de dollars de revenus.

IBM

IBM a dévoilé des revenus meilleurs que prévu et est légèrement plus optimiste sur ses perspectives. Au troisième trimestre, le géant informatique a essuyé une perte nette de 3,2 milliards de dollars, soit 3,54 dollars par action contre un bénéfice de respectivement 1,13 milliard de dollars et 1,25 dollar, un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action a atteint 1,81 dollars, en ligne avec attentes.

Tesla

Le constructeur américain de véhicules électriques Tesla a publié un BPA ajusté part du groupe en progression au troisième trimestre 2022 : 1,05 dollar contre 0,62 dollar. Le consensus tablait sur 1,01 dollar. Son Ebitda ajusté est en hausse de 55% à 4,96 milliards de dollars contre 3,20 milliards de dollars il y a un an à la même période. Ses ventes à 21,45 milliards de dollars contre 22,09 milliards attendus ont déçu les analystes. Elles sont toutefois en nette hausse par rapport au troisième trimestre 2021 où elles avaient plafonné, Covid-19 oblige, à 13,75 milliards.