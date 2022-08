Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Août débute sous le signe de la prudence

(AOF) - Les marchés américains sont attendus en légère baisse, après avoir connu en juillet leur meilleure performance mensuelle depuis fin 2020. Ce mois d’août débute sous le signe de la prudence avant que les résultats d’entreprises ne refassent parler d'eux au cours des prochains jours. L’indice des directeurs d’achat pour le secteur manufacturier, attendu à 15h45, alimentera le débat sur la santé de l’économie américain. Est-elle en récession ou non ? A plus de 30 minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P 500 et le Nasdaq Composite perdent respectivement 0,38% et 0,29%.

Vendredi à Wall Street

Les marchés américains ont accru leurs gains vendredi en seconde partie de séance, soutenus par les résultats des entreprises. Jeudi soir, Apple et Amazon ont dévoilé des résultats rassurants, ce qui a bénéficié aux valeurs technologiques. Le groupe pétrolier Exxon a, lui, présenté vendredi des comptes bien meilleurs que prévu. Le Dow Jones a gagné 0,97% à 32 845,13 points et le Nasdaq Composite a progressé de 1,88% à 12 390,69 points. Le S&P 500 a pour sa part affiché sa meilleure performance mensuelle depuis 2020 : +9,1%.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier sera connu à 15h45 et les dépenses de construction en juin à 16 heures.

Les valeurs à suivre

Alibaba

Alibaba s'efforcera de maintenir sa cotation à la fois sur le NYSE et à la Bourse de Hong Kong, a indiqué le concurrent chinois d’Amazon. La SEC vient d'ajouter Alibaba à sa liste de sociétés qui ne respectent pas la loi sur la responsabilité des sociétés étrangères(Holding Foreign Companies Accountable Act). Celle-ci permet au gendarme boursier américain de radier les sociétés étrangères de la cote, si elles ne déposent pas les rapports demandés à la Public Company Accounting Oversight Board, société en charge de superviser les audits des entreprises cotées, pendant 3 ans.

Baker Hughes

Le parapétrolier américain Baker Hughes (chiffre d'affaires de 5,05 milliards de dollars au deuxième trimestre 2022) a signé un accord pour vendre son activité Oilfield Services en Russie ("OFS Russie") à son équipe de direction locale. L'accord fait suite à la suspension précédemment annoncée par la société des nouveaux investissements dans ses opérations en Russie et à son engagement à se conformer aux lois et sanctions applicables. La nouvelle entreprise fonctionnera indépendamment de Baker Hughes et assumera tous les actifs, passifs et obligations commerciales actuels d'OFS Russie.

Boeing

La Federal Aviation Administration (FAA), agence gouvernementale américaine chargée des réglementations et contrôles dans l'aviation civile, a donné son feu vert à l'Américain Boeing pour reprendre les livraisons de 787 Dreamliners. Les livraisons de cet appareil avaient été suspendues en mai 2021 pour des problèmes de qualité. Selon le New York Times, le plan d'inspection et de réparation de ces défauts soumis par l'avionneur au printemps a reçu l'approbation de la FAA vendredi 29 juillet. Le régulateur procèdera à une inspection des aéronefs avant leur remise aux clients de Boeing.

Global Payments

Global Payments, fournisseur de solutions de paiement, est sur le point de racheter EVO Payments EVOP.O. Montant de la transaction : près de 4 milliards de dollars, dette comprise. Avant bourse, le titre EVO Payments gagnait 17,5% et celui de Global Payments prenait 1,8%. Lors de ses résultats du deuxième trimestre 2022, le fournisseur de solutions de paiement a enregistré un bénéfice net ajusté en progression de 6,1%, à 2,06 milliards de dollars. Le bénéfice par action ajusté, en hausse de 15,7%, ressort à 2,26 dollars, contre 2,04.