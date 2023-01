Analyse AOF mi-séance Wall Street - Wall Street en recul, Goldman Sachs et Travelers pénalisés

Palantir Technologies prévoit des centaines d'embauches cette année malgré la perspective d'un ralentissement économique, a fait savoir son PDG Alex Karp en marge du Forum économique mondial de Davos. L'entreprise de logiciels d'analyse de données s'est préparée à la guerre, aux bouleversements politiques et à l'effondrement de l'économie, mais pas à une pandémie, "la seule catastrophe que nous n'ayons pas prévue", a-t-il ajouté, cité par Reuters.

L'indice manufacturier de la Fed de New York est ressorti à - 32,9 en janvier, à comparer avec un consensus de -8,70 et -11,2 en décembre.

Si Goldman Sachs (-5% à 355,30 dollars) affiche l'une des plus fortes baisses du Dow Jones, sa concurrente Morgan Stanley domine le S&P 500, avec un gain de 7,10% à 98,17 dollars. Les deux banques américaines ont dévoilé des profits en forte baisse au quatrième trimestre, pénalisés par la chute de l'activité au niveau de leur banque d'investissement. Les bénéfices de Morgan Stanley ont cependant mieux résisté que ceux de Goldman Sachs grâce aux revenus record de son activité de gestion de fortune.

(AOF) - Les marchés actions américains reculent légèrement suite au ralentissement de la croissance économique en Chine. Côté valeurs, Goldman Sachs a déçu en annonçant un bénéfice net part en baisse de 69% à 1,19 milliard de dollars. Autre membre du Dow Jones, l’assureur Travelers a averti que ses résultats du quatrième trimestre seraient inférieurs aux attentes. Coté statistiques, l'indice de la Fed de New York est ressorti en baisse à -32,9 en janvier. Vers 17h30, le Dow Jones perd 1,09% à 33 927 points et le Nasdaq se replie de 0,36% à 11 038 points.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.