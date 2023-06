Analyse AOF mi-séance Wall Street - Recul des marchés américains et du PMI composite

(AOF) - Les indices américains sont dans le rouge à mi-séance au lendemain des propos devant le Sénat du président de la Fed, Jerome Powell. Le comité de politique monétaire juge qu'il serait approprié de relever les taux de nouveau cette année et peut-être de deux fois de plus, a-t-il indiqué. Coté statistiques, l'indice des directeurs d'achat (PMI) composite de S&P Global est en recul ressortant à 53 en juin après 54,3 en mai. Vers 17h40, le Dow Jones et le Nasdaq se replient respectivement de 0,6% à 33 744,15 points et 1,6% à 13 480,01 points.

Smith & Wesson échappe de belle manière à la baisse du marché américain, bondissant de 16,81% à 13,13 dollars. Le fabricant d'armes américain a dévoilé un repli moins important que prévu de ses profits. S'il est confronté à des stocks élevés chez ses distributeurs, ce qui pèse sur son activité, son PDG, Mark Smith, a souligné que ces vents contraires se sont atténués au quatrième trimestre, clos fin avril. Autre bonne nouvelle, le dividende trimestriel a été augmenté de 20% à 12 cents par action.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat (PMI) composite de S&P Global est ressorti à 53 en juin après 54,3 en mai. Le PMI des services ressort à 54,1 contre 54 attendu après 54,9 en mai. Le PMI manufacturier est de 46,3 en mai contre un consensus de 48,5 après 48,4 en mai.

Les valeurs à suivre

3M

3M est attendu en nette hausse en pré-marché à Wall Street, après que le groupe a annoncé avoir trouvé un accord d'un montant 10,3 milliards de dollars (9,49 milliards d'euros) avec un ensemble d'acteurs publics américains de la gestion de l'eau qui accusaient le groupe de pollution liée aux "polluants éternels", ou PFAS. Selon 3M , l'accord prévoit un financement pour les fournisseurs publics d'eau (PWS) du pays qui ont détecté des PFAS dans l'eau potable, ainsi que pour les PWS éligibles qui pourraient détecter des PFAS à n'importe quel niveau à l'avenir.

Amgen

Amgen est attendu en légère baisse en pré-marché à Wall Street après que six États américains (la Californie, New York, l'Illinois, le Minnesota, le Washington et le Wisconsin) se sont joints à l'action en justice engagée par la FTC (Federal Trade Commission) pour empêcher l'acquisition par Amgen de Horizon Therapeutics pour un montant de 27,8 milliards de dollars, pour abus de position dominante. Le rachat a été annoncé mi décembre 2022 et la FTC a déclaré officiellement son opposition à la transaction à la mi mai 2023.

Carmax

Le détaillant américain de voitures d'occasion Carmax est attendu en nette hausse en pré-marché à Wall Street après la publication de ses résultats du premier trimestre, supérieurs aux attentes de marché. CarMax a annoncé un bénéfice ajusté de 1,16 dollar par action, alors que les analystes s'attendaient en moyenne à 79 cents par action, selon Refinitiv. Le chiffre d'affaires net s'est élevé à 7,7 milliards de dollars (-17,4%), alors que les analystes tablaient sur 7,53 milliards de dollars.

Meta

La Malaisie a menacé vendredi d'engager une action en justice contre Meta, reprochant au géant américain de ne pas en faire assez pour supprimer de sa plateforme Facebook les contenus jugés indésirables sur la race ou la religion .Dans un communiqué, l'autorité malaisienne de régulation des communications a assuré, "au vu de la coopération insuffisante de Meta", n'avoir "pas d'autre choix que prendre des mesures définitives ou d'engager une action légale".

Smith & Wesson

Le fabricant d'armes américain Smith & Wesson est attendu en hausse à Wall Street grâce à un repli moins important que prévu des profits. Au quatrième trimestre, clos fin avril, le groupe a généré un bénéfice net de 12,8 millions de dollars, soit 28 cents par action, contre respectivement 36,1 millions de dollars et 79 cents par action, un an plus tôt. Le bénéfice par action ajusté est ressorti à 32 cents, soit 3 cents de mieux que prévu. Les revenus ont chuté de 20,1% à 144,8 millions de dollars alors que le marché visait 138,4 millions de dollars.