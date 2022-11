Analyse AOF mi-séance Wall Street - Les marchés actions américains toujours bien orientés avant Thanksgiving

(AOF) - A la veille de Thanksgiving, les bourses américaines prolongent leur légère hausse depuis l’ouverture du marché. L'actualité économique américaine a été chargée ce mercredi. 240 000 inscriptions au chômage ont été enregistrées la semaine dernière contre un consensus de 225 000. Les investisseurs seront attentifs notamment au compte rendu de la dernière réunion monétaire de la Fed révélé vers 20 heures. Coté valeurs, Nordstrom chute de 6,88% après avoir constaté un ralentissement de ses ventes. Vers 17h30, le Dow Jones et le Nasdaq gagnent respectivement 0,27% et 0,95%.

Confrontée à la baisse du marché des ordinateurs personnels, HP Inc est la dernière société technologique en date à annoncer une réduction de ses effectifs. Avant elle, Meta, Cisco, Twitter et même Amazon ont dévoilé des suppressions de postes. En Bourse, l'action du fabricant de PC et d'imprimantes gagne 0,27% à 29,46 dollars. HP va supprimer entre 4 000 et 6000 postes d'ici la fin de l'exercice fiscal 2025 pour économiser au moins 1,4 milliard de dollars en rythme annuel. L'année dernière, HP Inc employait 51 000 personnes.

Les chiffres économiques du jour

240 000 inscriptions au chômage ont été enregistrées cette semaine aux Etats-Unis contre un consensus de 225 000. On comptabilisait 223 000 inscriptions la semaine précédente, chiffre révisé de 222 000.

Aux Etats-Unis, les commandes de biens durables en octobre sont en hausse de 1%. Les économistes tablaient sur une hausse de 0,4% après un gain de 0,3% au mois de septembre. Hors transport, soit les commandes de biens durables ' core ', la hausse est de 0,5%, à comparer avec un consensus de +0,1% après un repli de 0,9%en septembre, chiffre révisé de -0,5%.

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier en octobre est ressorti à 47,6 alors qu'il était attendu à 50 après 50,4 en octobre. Quant à l'indice des directeurs d'achat pour le secteur des services, il est tombé à 46,1 contre un consensus de 47,9 et 47,8 en octobre.

Les ventes de logements neufs ont atteint 632 000 unités en octobre en rythme annuel, dépassant largement le consensus s'élevant à 570 000. Elles dépassent les ventes de septembre qui étaient de 588 000, chiffre révisé de 603 000.

L'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan est ressorti à 56,8 en novembre, contre un consensus de 55 et 54,7 en octobre.

L'agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) a annoncé que les stocks de pétrole brut cette semaine avaient baissé de 3,7 million de barils à 431,7 million de barils. Les spécialistes prévoyaient en moyenne une baisse de 1,05 million de barils. Les stocks d'essence ont, pour leur part, augmenté 3,1 millions de barils, tandis que ceux des produits distillés, dont le fioul domestique, ont progressé de 1,7 million de barils. Le consensus anticipait respectivement une augmentation de 380 000 barils et un repli de 550 000 barils.

L'évolution hebdomadaire des stocks de gaz est attendue à 18h.

Le compte-rendu du dernier comité de politique monétaire de la Fed est attendu à 20h.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

American Eagle Outfitters

Chaîne américaine de distribution de vêtements, American Eagle Outfiiters (AEO) affiche au troisième trimestre un chiffre d'affaires net total de 1,24 milliard de dollars. Il a diminué de 3 % par rapport au troisième trimestre 2021 à 1,27 milliards de dollars. Son bénéfice brut est de 480 millions de dollars contre 565 millions au troisième trimestre de 2021 et reflète un taux de marge brute de 38,7 % contre 44,3 % l'an dernier. Son bénéfice d'exploitation de 118 millions de dollars reflète par ailleurs une marge de 9,5 % qui a dépassé les niveaux d'avant la pandémie de 2019.

Autodesk

L'éditeur de logiciels de conception assistée par ordinateur Autodesk a présenté des résultats en ligne avec les attentes, accompagnés de prévisions décevantes. Au troisième trimestre, clos fin octobre, le concurrent de Dassault Systèmes a enregistré un bénéfice net de 198 millions de dollars, soit 91 cents par action, contre un profit de 137 millions de dollars ou 62 cents par titre un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le groupe a généré un bénéfice par action de 1,70 dollar, en ligne avec le consensus.

HP

A l'occasion de la publication de ses comptes du quatrième trimestre, HP Inc a annoncé son intention de supprimer entre 4 000 et 6000 postes d'ici la fin de l'exercice fiscal 2025. La firme informatique compte ainsi économiser au moins 1,4 milliard de dollars en rythme annuel. Cette restructuration lui coûtera environ 1 milliard de dollars en charges de restructuration, dont 0,6 milliard sur l'exercice 2023, en cours, et le solde sur les deux suivants. HP Inc est confronté à la faiblesse du marché du PC.

Nordstrom

Distributeur haut de gamme américain, Nordstrom a annoncé une perte nette de 20 millions de dollars au troisième trimestre et une perte par action diluée de 13 cents. En excluant une charge de dépréciation liée à une technologie de chaîne d'approvisionnement et ses actifs connexes, la société a déclaré un bénéfice ajusté par action diluée de 20 cents. Pour le troisième trimestre, les ventes nettes ont diminué de 2,9 % à 3,43 milliards de dollars.