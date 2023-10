Analyse AOF mi-séance Wall Street - Les indices en légère hausse après le rapport sur l'emploi américain

(AOF) - Après la publication du solide rapport mensuel sur l'emploi, les marchés actions américains évoluent en légère hausse. L'économie américaine a créé 336 000 emplois non agricoles en septembre contre un consensus de 170 000 après 227 000 en août dernier. Le taux de chômage est ressorti à 3,8%, contre 3,7% attendu et 3,8% en août 2023. Après la publication de ce rapport, la pression monte sur la Fed pour qu'elle augmente à nouveau ses taux d'intérêt. Vers 17h30, le Dow Jones gagne 0,17% à 33 176,87 points et le Nasdaq avance de 0,38% à 13 269,59 points.

La société pétrolière et gazière Exxon Mobil serait en discussion avancée pour acquérir Pioneer Natural Resources dans le cadre d'une transaction qui pourrait valoriser le producteur de pétrole et de gaz de schiste à environ 60 milliards de dollars (56,93 milliards d'euros), selon des informations rapportées à Reuters qui cite des sources proches du dossier. En Bourse, à New-York, l'action d'ExxonMobil baisse de 2,86% à 105,84 dollars alors que celle de Pioneer grimpe de 9,63% à 235,67 dollars. Un accord entre Exxon et Pioneer pourrait être conclu prochainement.

Les chiffres macroéconomiques

L'économie américaine a créé 336 000 emplois non agricoles en septembre contre un consensus de 170 000 après 227 000 en août dernier, chiffre révisé de 187 000. En outre, 17 000 emplois dans le secteur manufacturier ont été crées contre 5 000 attendus. C'est plus qu'il y a un mois : 11 000. Le taux de chômage est ressorti à 3,8%, contre 3,7% attendu et 3,8% en août 2023. Le salaire horaire moyen a progressé de 0,2%, contre +0,3% attendu et +0,2% en août 2023.

Les valeurs à suivre

Amgen

Amgen a annoncé aujourd'hui la finalisation de l'acquisition d'Horizon Therapeutics plc pour un montant de 116,50 dollars par action en numéraire, ce qui représente une transaction d'environ 27,8 milliards de dollars. Le groupe américain a annoncé le rachat mi-décembre 2022 : la Commission fédérale américaine du commerce (FTC) a attaqué le projet pour abus de position dominante puis suspendu sa contestation.

Bunge

Les actionnaires de Bunge (transformateur d'oléagineux et négociant américain en céréales) ont approuvé l'acquisition de Viterra Limited, y compris l'émission de 65 611 831 actions ordinaires, d'une valeur nominale de 0,01 dollar par action, de Bunge. Ils ont aussi voté en faveur du changement de résidence de la société mère du Groupe Bunge, des Bermudes à la Suisse. La fusion devrait être finalisée à la mi-2024, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles, y compris l'obtention des autorisations réglementaires.

Eli Lilly

Eli Lilly and Company est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street après avoir annoncé aujourd'hui que les données des études portant sur ses produits Verzenio, Retevmo et imlunestrant seront présentées lors du congrès 2023 de la Société européenne d'oncologie médicale (ESMO), qui se tiendra du 20 au 24 octobre à Madrid.

ExxonMobil

Levi Strauss

La célèbre marque de blue jeans Levi Strauss a réduit son objectif annuel de revenus après avoir déçu au troisième trimestre. Sur cette période à fin août, elle a généré un bénéfice net en baisse de 94% à 10 millions de dollars, soit 2 cents par action. Le BPA ajusté ressort à 28 cents, pour un consensus de 27 cents. Les ventes sont restes stables à 1,51 milliard de dollars, contre 1,54 milliard attendu par Wall Street. Elles ont reculé de 2% à taux de change constants.

MGM Resorts

MGM Resorts International a déclaré jeudi qu'une cyberattaque qui a perturbé ses activités le mois dernier entraînerait une perte de 100 millions de dollars sur ses résultats du troisième trimestre, alors qu'elle s'efforce de restaurer ses systèmes. MGM, l'une des plus grandes sociétés de jeux d'argent au monde, a fermé ses systèmes informatiques après avoir détecté l'attaque afin de limiter les dégâts. Elle s'attend également à ce que les coûts non récurrents soient inférieurs à 10 millions de dollars au cours du trimestre qui s'est achevé le 30 septembre.

Tesla

Tesla est attendu en baisse en pré-marché à Wall Street après avoir abaissé de 2,7% à 4,2% les prix de ses véhicules électriques Model 3 et Model Y aux Etats-Unis, quelques jours après avoir raté le consensus sur ses livraisons du troisième trimestre. Le titre recule en raison des craintes sur les marges du groupe, proches d'un plus bas sur quatre ans, alors que le constructeur doit présenter ses résultats du 3e trimestre le 17 octobre prochain.