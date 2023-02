Analyse AOF mi-séance Wall Street - Les indices en légère baisse, la croissance au ralenti

(AOF) - Les Bourses américaines sont en légère baisse après avoir évolué initialement timidement à la hausse grâce au secteur technologique et aux perspectives favorables de Nvidia. Coté statistiques, selon l'estimation du BEA, le PIB a ralenti à 2,7% au quatrième trimestre. Le département du Travail a annoncé que les inscriptions au chômage ont diminué aux Etats-Unis à 192 000 contre un consensus de 200 000. Vers 17h30, le Dow Jones et le Nasdaq Composite perdent respectivement 0,14% à 32 997,76 points et 0,12% à 11 492,88 points. Les taux longs sont aussi en repli.

Nvidia domine l'indice S&P 500 de la tête et des épaules, avec un gain de plus de 13% à 233,71 dollars. Le fabricant américain de cartes graphiques est fêté pour avoir présenté des perspectives favorables, ce qui contribue plus généralement à l'optimisme des intervenants à Wall Street. " Les prévisions étaient meilleures que prévu et les commentaires suggèrent une accélération de la croissance à partir de cette période ", souligne UBS. Nvidia bénéficie de la demande pour ses produits destinés aux applications d'intelligence artificielle, comme le GPU H100.

Les chiffres macroéconomiques

192 000 inscriptions au chômage ont été enregistrées la semaine dernière aux Etats-Unis, à comparer avec un consensus de 200 000 après 195 000 la semaine précédente, chiffre révisé de 194 000.

Le PIB américain a ralenti à 2,7% au quatrième trimestre 2022, selon une troisième estimation du BEA (Bureau of Economic Analysis), alors que le consensus était de 2,9%. Le PIB avait progressé de 3,2% au troisième trimestre, comme l'estimation précédente.

Les stocks américains de gaz ont baissé de 71 milliards de pieds cubes de gaz au cours de la semaine terminée le 16 février contre une baisse de 100 milliards au cours de la semaine précédente. Les spécialistes tablaient sur une baisse de 67 milliards de pieds cubes de gaz. Les stocks américains sont supérieurs de 395 milliards d'euros à ceux de l'année dernière à la même époque et de 289 milliards de pieds cubes à la moyenne sur cinq ans de 2 195 milliards de pieds cubes.

Aux États-Unis, les stocks hebdomadaires de pétrole brut ont progressé de 7,648 millions de barils, au-dessus du consensus qui prévoyait +2,083 million après +16,283 millions la semaine précédente. Les stocks d'essence ont, pour leur part, diminué de 1,856 million de barils contre un consensus de +0,108 millions après +2,317 millions la semaine précédente. Les stocks de produits distillés s'affichent, eux, en hausse de 2,698 millions de barils. Le marché visait une baisse de 1,126 million après -1,285 million la semaine précédente.

Les valeurs à suivre

Ebay

eBay a publié ses résultats trimestriels sans fournir d'objectifs annuels. Au quatrième trimestre, le numéro un mondial des enchères a enregistré un bénéfice net de 672 millions de dollars, soit 1,23 dollar par action contre un profit de 1,97 milliard de dollars, un an auparavant. Corrigé des éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 1,07 dollar, soit 1 cent de mieux que prévu. Les revenus ont baissé de leur côté de 4% à 2,5 milliards de dollars, mais sont légèrement supérieurs aux attentes de 2,47 milliards de dollars.

Lockheed Martin

Entreprise américaine de défense et de sécurité, Lockheed Martin a livré le premier des cinq avions de transport tactique C-130J-30 Super Hercules à l'armée de l'air indonésienne (IDAF), marquant ainsi une nouvelle ère dans les opérations Hercules pour cet opérateur de longue date de C-130. Les nouveaux C-130J-30 de l'IDAF offrent une capacité de chargement, une vitesse, un rayon d'action, une puissance et des performances accrues, ainsi que des coûts d'exploitation réduits par rapport aux anciens C-130, pour répondre aux besoins de missions très diverses de l'IDAF pour les décennies à venir.

Lucid Group

Le constructeur de voitures électriques Lucid Group chute de plus de 18% à Wall Street après la publication de résultats très inférieurs aux attentes au quatrième trimestre. Le bénéfice par action s'établit à 0,28 dollar contre 0,40 attendus, le chiffre d'affaires est à 257 millions de dollars quand les analystes l'attendaient au-dessus des 302 millions. Le groupe américain a produit 3.493 véhicules sur le quatrième trimestre, soit une croissance de 53% séquentiellement, pour un total de 7.180 véhicules produits en 2022, quand les prévisions étaient de 6000 à 7000.

Moderna

Moderna baisse de plus de 7%à Wall Street après la publication de ses résultats du quatrième trimestre, en forte baisse par rapport à la même période de 2021 du fait de la fin de la crise sanitaire. Le bénéfice net (GAAP) ressort à 1,5 milliard de dollars et le bénéfice par action dilué GAAP à 3,61 dollars contre 4,68 attendus, avec un chiffre d'affaires légèrement supérieur au consensus à 5,1 milliards de dollars contre 5,02 milliards attendus. Le directeur général Stéphane Bancel annonce pour 2023 des investissements en R&D de 4,5 milliards de dollars.

Nvidia

Nvidia gagne S&P 500 plus de 13% grâce à des perspectives favorables. Le fabricant américain de cartes graphiques a réalisé au quatrième trimestre un bénéfice net en baisse de 53% à 1,41 milliard de dollars, soit 57 cents par actions. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 88 cents alors que les analystes tablaient sur 81 cents. Le chiffre d'affaires a chuté de 21% à 6,06 milliards de dollars, à comparer avec un consensus s'élevant à 6 milliards de dollars.