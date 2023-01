Analyse AOF mi-séance Wall Street - Les indices américains en légère hausse après le discours de Powell

(AOF) - Les bourses américaines évoluent en légère hausse à mi-séance. Les investisseurs réagissent peu aux propos de Jérôme Powell intervenant au Symposium organisé par la Banque de Suède. Pour le patron de la Fed, " Restaurer la stabilité des prix lorsque l’inflation est élevée peut nécessiter des mesures impopulaires à court terme alors que nous relevons les taux pour ralentir l’économie ". Les investisseurs seront attentifs jeudi aux chiffres des prix à la consommation aux Etats-Unis. Vers 17h30, le Dow Jones et le Nasdaq perdent respectivement 0,18% à 33 579 points et 0,31% à 10 671 points.

Coinbase gagne 5,20% à 40,26 dollars, la plate-forme d'échange de cryptomonnaies ayant décidé de supprimer 20% de ses effectifs. Elle bénéficie aussi de la bonne orientation des cryptomonnaies aujourd'hui. 2022 a été une annus horribilis pour ce marché, avec une chute de plus de 60% du bitcoin et la multiplication des affaires. Le point d'orgue de l'année dernière a été la faillite de la plateforme d'échange de cryptomonnaies, FTX, en novembre et les révélations sur ses dérives.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, comme le mois précédent, les stocks des grossistes ont augmenté de 1% en novembre. Le consensus était de +1%.

Les valeurs à suivre

Abercrombie & Fitch

Entreprise américaine de prêt-à-porter basée dans l'Ohio, Abercrombie & Fitch a revu à la hausse hier ses objectifs pour le quatrième trimestre et l'ensemble de l'exercice 2022, profitant d'une activité de fin d'année réussie. Le groupe table désormais sur une croissance de son chiffre d'affaires net comprise entre 1% et 2% sur le quatrième trimestre alors qu'elle envisageait jusqu'ici des ventes en baisse de 2 à 4%. Sa marge opérationnelle est attendue entre 6% et 8% sur les trois derniers mois de l'exercice alors qu'elle prévoyait précédemment 5-7%.

Agilent

Le spécialiste des matériels de test dans le domaine des sciences de la vie Agilent a annoncé que son Conseil d'administration avait approuvé un nouveau programme de rachat d'actions. Le programme 2023 autorise l'achat d'un maximum de 2 milliards de dollars d'actions ordinaires de la société. Il débutera le 1er mars. Dès son lancement, le nouveau programme de rachat remplace le programme de rachat d'actions existant d'Agilent, qui autorisait le rachat d'actions pour réduire ou éliminer la dilution des actions des programmes d'attributions d'actions.

American Eagle

La chaîne de vêtement American Eagle Outfitters annonce un chiffre d'affaires en baisse d'environ 3% depuis le début de son quatrième trimestre comptable (soit jusqu'au samedi 7 janvier), un chiffre dans le haut de la fourchette de ses attentes. Ses marges brutes devraient se situer dans la fourchette haute de ses prévisions, soit 32-33%, reflétant des promotions contrôlées et une bonne gestion de ses stocks. Ses stocks de fin de trimestre devraient être en baisse par rapport à l'année dernière, conformément aux prévisions précédentes.

Coinbase

Coinbase, la plate-forme d'échange de cryptomonnaie, a annoncé la suppression de 950 postes afin de réduire ses coûts en raison de la crise traversée par les cryptomonnaies. Cette réduction d'effectif devrait être réalisée pour l'essentiel d'ici le deuxième trimestre 2023. Coinbase souhaite ainsi réduire ses dépenses opérationnelles de 25% d'ici la fin mars par rapport à fin décembre.

Illumina

La société américaine Illumina est attendue en baisse de plus de 10% en pré-marché après avoir annoncé que le bénéfice de cette année serait inférieur aux prévisions des analystes. Selon Bloomberg, Francis de Souza, directeur général, a annoncé lundi lors de la JPMorgan Healthcare Conference à San Francisco que la société de génomique s'attendait à gagner 1,25 à 1,50 dollar par action en 2023, et à un chiffre d'affaires entre 4,9 à 5 milliards de dollars. Les analystes tablaient sur un bénéfice de 2,99 dollars par action en 2023.

Microsoft

Microsoft est en pourparlers pour investir jusqu'à 10 milliards de dollars dans OpenAI, le créateur du prototype d'agent conversationnel utilisant l'intelligence artificielle ChatGPT, affirme Bloomberg citant des personnes proches du dossier. La proposition à l'étude prévoit que le géant du logiciel versera l'argent sur plusieurs années, mais les conditions finales peuvent changer. Les deux entreprises discutent de l'accord depuis des mois.