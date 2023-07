Analyse AOF mi-séance Wall Street - Les indices américains chutent avant le rapport mensuel sur l'emploi

(AOF) - Les indices américains poursuivent leur mouvement baissier à mi-séance après la publication des chiffres sur l'emploi outre-Atlantique. Si les inscriptions hebdomadaires au chômage sont plus élevées que prévu, les créations d'emplois sont nettement supérieures aux attentes en juin. Le rapport mensuel sur l'emploi du mois de juin sera dévoilé demain. Hier, les " minutes " de la Fed ont montré que les taux américains sont voués à remonter de nouveau après la pause observée en juin. Vers 17h30, le Dow Jones perd 1,47% à 33 784,12 points et le Nasdaq recule de 1,59% à 13 571,70 points .

Les chiffres macroéconomiques

Le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage s'élevait à 248 000 la semaine dernière aux Etats-Unis alors qu'elles étaient attendues à 245 000, après 236 000 la semaine précédente.

Les créations d'emplois non-agricoles s'élèvent à 497 000 en juin contre un consensus de 228 000 après 267 000 en mai, selon le rapport ADP.

Aux Etats-Unis, le déficit de la balance commerciale est ressorti en mai à 69 milliards de dollars comme attendu par les économistes après -74,40 milliards de dollars en avril.

L'agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) a annoncé que les stocks de pétrole brut ont diminué de 1,508 millions de barils la semaine dernière, les spécialistes prévoyant une baisse de 0,983 million de barils après -9,603 million la semaine précédente. Les stocks d'essence ont, pour leur part, diminué de 2,550 millions de barils. Le consensus anticipait une baisse de 1,417 million de barils. Les stocks des produits distillés, dont le fioul domestique, ont reculé de 1,045 million de barils alors que le marché anticipait une hausse de 0,296 million de barils.

Les valeurs à suivre

General Electric

General Electric fait savoir que l'activité Gas Power de GE Vernova a enregistré une commande d'InterGen, l'un des plus grands producteurs d'électricité indépendants au Royaume-Uni, portant sur deux mises à niveau à haute efficacité dans le cadre de la modernisation de la centrale électrique de Coryton . La centrale à cycle combiné de 800 mégawatts (MW), située à 30 miles à l'est de Londres sur la Tamise, est alimentée par deux turbines à gaz GT26. Les améliorations seront installées en 2025.

Jetblue Airways

Jetblue Airways est attendu en baisse en pré-marché à Wall Street. La compagnie à bas coûts a annoncé vouloir mettre fin à son alliance avec American Airlines après qu'un tribunal fédéral a jugé qu'elle était anticoncurrentielle. Elle annonce ne pas vouloir faire appel de cette décision et se focalise désormais sur son alliance avec Spirit Airlines. La décision de justice est issue d'une action engagée en 2021 par le département américain de la Justice avec six Etats et le district de Columbia où se situe la capitale fédérale.

KKR

Fonds d'investissement américain, KKR et Mirastar (la plateforme industrielle et logistique de KKR Real Estate en Europe) ont acquis un immeuble logistique de haute qualité à Stockholm. Cette acquisition hors marché est la première en Suède pour KKR et Mirastar, et la deuxième dans les pays nordiques cette année pour KKR dans le cadre de sa stratégie European Core+ Real Estate, après l'acquisition d'un portefeuille résidentiel en Finlande en mai.

Meta

La nouvelle plate-forme de " microblogging " de Meta ,maison-mère de Facebook et Instagram, " Threads ", aux caractéristiques et au fonctionnement proches de ceux de Twitter, a été lancée hier soir dans 100 pays. " Allons-y. Bienvenue sur Threads ", tel est le message qu'on pouvait lire sur le compte du PDG de Meta, Mark Zuckerberg. Selon les premières données chiffrées, après sept heures de mise en ligne, dix millions d'inscriptions ont déjà été enregistrées. Cette plateforme permet aux utilisateurs d'Instagram d'être authentifiés avec leurs identifiants existants pour poster du contenu.