Analyse AOF mi-séance Wall Street - Les bourses prudentes avant le discours de Jérôme Powell

(AOF) - Les bourses américaines sont en ordre dispersé à la mi-séance. Patron de la Fed, Jerome Powell doit s'exprimer lors de l'Economic Club of Washington. Les investisseurs s'attendent à ses déclarations sur les derniers indicateurs économiques américains et le solide rapport sur l’emploi de janvier, les marchés prévoyant désormais que le taux directeur de la Fed culmine à 5,1% d'ici juillet (FedWatch). Coté stats, le déficit de la balance commerciale est ressorti en décembre à 67,40 milliards de dollars. Vers 17h30, le Dow Jones perd 0,28% à 33 795 points et le Nasdaq gagne 0,19% à 11 909 points.

Activision Blizzard gagne 5,31% à 75,38 dollars après avoir présenté des résultats meilleurs que prévu grâce au succès de Call of Duty: Modern Warfare II. Au troisième trimestre, clos fin décembre, le bénéfice net de l'éditeur de jeux vidéo s'est élevé à 463 millions de dollars, soit 51 cents par action, contre un bénéfice de 564 millions de dollars (72 cents par action) un an plus tôt. En données ajustées, le bénéfice par action est ressorti à 1,87 dollar, dépassant le consensus Bloomberg de 35 cents.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, le déficit de la balance commerciale est ressorti en décembre à 67,40 milliards de dollars. Les économistes attendaient un déficit de 68,50 milliards après -61 milliards de dollars en novembre.

Les valeurs à suivre

Activision Blizzard

Boeing

Constructeur aéronautique et aérospatial américain, Boeing va continuer à simplifier sa structure d'entreprise et s'attend à supprimer cette année près de 2 000 postes de cadres financiers et de cadres des ressources humaines via un plan de licenciement et des départs volontaires, selon les propos d'un représentant de l'avionneur rapportés par le journal Seattle Times. A l'inverse, en janvier dernier, le groupe basée dans l'Etat de Virginie annonçait le recrutement de quelque 10.000 employés cette année.

General Electric

GE Digital, leader des logiciels d'énergie, a annoncé aujourd'hui le premier portefeuille de logiciels de bout en bout au monde, GridOS, conçu spécifiquement pour l'orchestration des réseaux électriques. Conçu pour moderniser et transformer le réseau électrique en réseau d'énergie propre de l'avenir, GridOS est une plateforme et une suite d'applications permettant une gestion sécurisée et fiable du réseau tout en offrant la résilience et la flexibilité nécessaires aux services publics du monde entier.

Linde

Linde annonce prévoir une croissance de 9 à 12% de son bénéfice par action en 2023, hors effets de change, après un bénéfice meilleur que prévu au quatrième trimestre. Le groupe de gaz industriels table sur un bénéfice par action ajusté de 3,05 dollars à 3,15 dollar au 1er trimestre, et de 13,15 dollars à 13,55 dollars pour l'année 2023.

Pinterest

La plateforme de partage d'images, dont le titre recule de près de 4% dans les transactions en avant-Bourse, a fait état d'un chiffre d'affaires trimestriel plus faible qu'attendu, sous l'effet des vents contraires dus au ralentissement de la demande des annonceurs. Le réseau social californien a annoncé des revenus de 877,2 millions de dollars pour le trimestre de décembre, en hausse par rapport aux 846,7 millions de dollars de l'année précédente, mais inférieurs au consensus de Capital IQ qui prévoyait 886,9 millions de dollars.

Take Two Interactive Software

Take Two Interactive Software, éditeur américain de jeux vidéo, a réduit ses perspectives de revenus annuels. Au troisième trimestre, clos décembre, le propriétaire de la franchise Grand Theft Auto a essuyé une perte nette de 153,4 millions de dollars représentant 91 cents par action contre un bénéfice net de respectivement 144,6 millions de dollars et 1,24 dollar, un an auparavant. Le bénéfice par action ajusté est ressorti à 86 cents, en ligne avec les attentes.