Analyse AOF mi-séance Wall Street - Légère hausse, le PIB américain plus élevé que prévu

(AOF) - Les indices américains évoluent en légère hausse avant la publication des données sur l'inflation américaine jeudi. Hier, le gouverneur de la Réserve fédérale américaine, Christopher Waller, a évoqué une possible baisse des taux de la Fed l'an prochain. Le PIB américain a enregistré une croissance de 5,2% au troisième trimestre selon une seconde estimation. Côté valeurs, General Motors progresse après avoir dévoilé un programme de rachat d'actions de 10 milliards de dollars. Vers 17h30, le Dow Jones gagne 0,06% à 35 438,06 points et le Nasdaq avance de 0,14% à 14 301,76 points.

General Motors est en hausse de 9,52% à 31,64 dollars après deux bonnes nouvelles : la mise à jour de ses prévisions de bénéfices 2023 après le mouvement de grève et l'annonce de l'augmentation de la rémunération de ses actionnaires. Deuxième hausse du S&P500, le constructeur a dévoilé un programme de rachat d'actions de 10 milliards de dollars et son intention d'augmenter son dividende par action de 33% à 12 cents à compter de la déclaration de janvier 2024. GM table sur "des bénéfices très solides en 2023 grâce à un portefeuille exceptionnel de véhicules" selon la patronne Mary Barra.

Les chiffres macroéconomiques

Les Etats-Unis ont enregistré une croissance de 5,2% au troisième trimestre après une hausse de 2,1% au deuxième trimestre, selon une seconde estimation. Le consensus était de +4,9%, en ligne avec la précédente estimation.

Aux Etats-Unis, le déficit de la balance commerciale est ressorti à 89,84 milliards de dollars en octobre alors que les économistes prévoyaient un déficit de 86,70 milliards de dollars. Il était de 86,84 milliards de dollars en septembre.

Selon l'agence américaine d'information sur l'énergie (EIA), les stocks de pétrole brut ont augmenté de 1,609 million de barils la semaine passée alors que les analystes tablaient sur un repli de 0,933 million de barils. Ces stocks avaient progressé de 8,7 millions de barils la semaine précédente. En outre, les stocks d'essence ont augmenté de 1,764 million de barils tandis que ceux de produits distillés, dont le fioul domestique, ont augmenté de 5,217 millions de barils. Vers 17h, le Brent avançait de 0,16% à 81,2 dollars.

Enfin, le livre Beige de la Fed sera publié à 20 heures.

Les valeurs à suivre

Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway a annoncé hier soir le décès de Charlie Munger, vice-président du groupe à l'âge de 99 ans. Ce dernier a été le conseiller de Warren Buffett pendant six décennies. Warren Buffett (93 ans) reste secondé par Greg Abel et Ajit Jain, respectivement vice-président en charge des activités hors assurance et vice-président des activités d'assurances. En 2021, Warren Buffett avait indiqué que Greg Abel serait son successeur.

Farfetch

Le quotidien britannique The Telegraph a rapporté mardi que le fondateur du groupe Farfetch, Jose Neves, serait en discussion avec d'importants actionnaires pour retirer son entreprise de la Bourse. En outre, le détaillant de produits de luxe en ligne n'annoncera pas ses résultats financiers du troisième trimestre 2023 et ne tiendra pas sa conférence téléphonique prévue ce mercredi. Le groupe ne donnera aucune prévision ou orientation pour le moment sur ses activités. Elle se prononcera à ce sujet en temps voulu.

General Motors

NetApp

Le spécialiste des prestations de stockage et de la gestion des données NetApp a présenté des profits plus élevés que prévu. Au deuxième trimestre, clos fin octobre, le groupe a enregistré un bénéfice net de 233 millions de dollars, soit 1,10 dollar par action, contre un bénéfice net de 750 millions de dollars (3,41 dollars par action) un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 1,58 dollar, supérieur de 19 cents au consensus. Le chiffre d'affaires a, lui, reculé de 6% à 1,56 milliard de dollars alors que Wall Street visait 1,53 milliard de dollars.

UnitedHealth

A l'occasion d'une journée investisseurs, l'assureur-santé UnitedHealth a indiqué tabler sur un bénéfice par action ajusté compris entre 27,50 et 28 dollars en 2024. Les revenus sont anticipés entre 400 et 403 milliards de dollars. A long terme, la firme américaine anticipe toujours une croissance du bénéfice par action de 13% à 16% en moyenne, les deux tiers environ de cette croissance étant généralement générés par le bénéfice d'exploitation et le solde par le déploiement de capital.

Workday

Workday avance de 5,4% en pré-bourse après avoir relevé sa prévision de chiffre d'affaires annuel. Le spécialiste américain des solutions Cloud pour la gestion financière et la gestion des ressources humaines a dégagé au titre de son troisième trimestre fiscal un bénéfice ajusté dilué de 1,53 dollar par titre, contre 99 cents un an auparavant et un consensus de 1,41dollar. Le résultat opérationnel est ressorti à 88 millions de dollars, contre une perte de 26 millions un an plus tôt.